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TMSF'den dev satış ihalesi: Assan Group için süreç başladı

TMSF, Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. İhale 8 Temmuz'da yapılacak, muhammen bedel 416,5 milyon dolar olarak belirlendi.

TMSF'den dev satış ihalesi: Assan Group için süreç başladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. Satışa ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TMSF den dev satış ihalesi: Assan Group için süreç başladı 1

SATIŞA ÇIKARILAN VARLIKLAR

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, TMSF'ye kayyum olarak atanan Assan Group Makine Savunma Sanayi Anonim Şirketi'ne ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden, Fon Kurulu kararı doğrultusunda oluşturulan Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa sunulacak.

İHALE 8 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satış ihalesi, 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00'de TMSF'nin Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki konferans salonunda gerçekleştirilecek.

TMSF den dev satış ihalesi: Assan Group için süreç başladı 2

İhale süreci, kapalı zarf usulüyle sunulan mali tekliflerin açılmasıyla başlayacak. Daha sonra açık artırmaya katılmaya hak kazananların yer aldığı kısa listenin oluşturulmasının ardından açık artırma aşamasına geçilecek.

MUHAMMEN BEDEL 416,5 MİLYON DOLAR

İhale kapsamında Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için muhammen bedel 416 milyon 500 bin dolar olarak belirlendi. İhaleye katılım sağlayacak yatırımcıların sunması gereken teminat tutarı ise 41 milyon 650 bin dolar olacak.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ihale savunma sanayi tmsf
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