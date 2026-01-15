FİNANS

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 15 Ocak 2026 Perşembe: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 15 Ocak 2026 Perşembe! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 azalışla 12.352,46 puandan başladı. İşte 15 Ocak 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Ezgi Sivritepe

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 düşüşle 12.369,89 puandan tamamladı. İşte hisse senedi olanlar için 15 Ocak 2026 Perşembe borsa son durum...

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,43 puan ve yüzde 0,14 azalışla 12.352,46 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti.

Küresel piyasalar, artan jeopolitik riskler, ABD'de enflasyonist baskıların güçlenebileceğine yönelik endişeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni çip tarifelerinin ardından karışık bir seyir izliyor.

ABD yönetiminin İran'daki olaylara karşı tutumu yatırımcıların odağında bulunurken, ABD'nin İran'a doğrudan bir askeri müdahale yapmayacağına yönelik beklentiler endişeleri sınırlı da olsa yatıştırdı.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
284.75
3.221.367.234,25
% 1.61
10:30
ASELS
287
2.812.226.592,00
% -0.35
10:30
YKBNK
36.66
2.001.995.321,10
% -1.56
10:30
ASTOR
149.8
1.658.742.602,60
% 2.67
10:30
KCHOL
194.4
1.202.090.092,50
% -0.05
10:30

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Trump arasındaki gerilim de piyasaların odağında bulunuyor. ABD basınına konuşan Trump, Adalet Bakanlığı'nın Powell hakkında yürüttüğü cezai soruşturmaya rağmen Powell'ı görevden alma planı olmadığını, ancak nihai olarak ne yapacağı konusunda konuşmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.200 puanın destek, 12.500 ve 12.600 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

