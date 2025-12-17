FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 17 Aralık 2025 Çarşamba: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 17 Aralık 2025 Çarşamba! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 azalışla 11.338,73 puandan başladı. İşte 17 Aralık 2025 Çarşamba canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 17 Aralık 2025 Çarşamba: İşte BIST 100 endeksi
Cansu Akalp

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,94 düşüşle 11.348,83 puandan tamamladı.

YÜZDE 0,09 AZALDI!

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,10 puan ve yüzde 0,09 azalışla 11.338,73 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,36 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,06 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 17 Aralık 2025 Çarşamba: İşte BIST 100 endeksi 1

Küresel piyasalar, ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin soru işaretleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı politika adımlarına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TRALT
38.76
3.017.427.104,96
% 3.36
11:56
ASELS
203.6
2.901.184.504,00
% -2.72
11:56
THYAO
272.5
2.782.168.389,00
% -0.27
11:56
AKBNK
70.75
2.662.473.403,30
% -0.77
11:56
ISCTR
13.8
2.550.651.863,29
% -0.58
11:56

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerinin, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.150 puanın destek, 11.450 ve 11.550 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin mandalina ihracatı rekora ulaştıTürkiye'nin mandalina ihracatı rekora ulaştı
'Çalışmak isteyen olsa 60 bin TL maaş veririz' Eleman bulamıyor'Çalışmak isteyen olsa 60 bin TL maaş veririz' Eleman bulamıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çarşamba canlı borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.