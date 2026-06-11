Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ve dolarda son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haziran ayının politika faizi kararını açıkladı. Merakla beklenen politika faizi saat 14.00'te duyuruldu. Buna göre banka beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Karar sonrası yurt içinde gözler bir yandan da döviz, altın ve borsadaki fiyatlamalara çevrildi.

ALTIN, DOLAR VE BORSADA SON DURUM

TCMB'nin faiz kararı sonrası altının gram fiyatı 6.054 TL seviyesinden işlem görürken, dolar/TL 46.15, euro/TL ise 53.38 seviyesinde hareket ediyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kaybederek 13.736,21 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0.55 oranında artışla 16.212 puan, sanayi endeksi yüzde 0.19 oranında artışla 17.726 puan seviyesinde seyrediyor.

PİYASALAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Öte yandan ABD ile İran arasında gerçekleşen saldırılar altın fiyatlarını tepetaklak etti. Altın fiyatları sert kayıpla son 7 ayın en düşük seviyesini görürken, gram altın sabah saatlerinde 6.000 TL eşiğinin altına sarktı.

Özellikle petrol fiyatlarında yaşanan artış da altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde yaşanan ani düşüşlerin ardından altın fiyatları kısmi toparlanma gösteriyor. Sabah saatlerinde 95 doların üzerine çıkan Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda 92 dolar bandının altında dalgalanıyor.

İşte, 11 Haziran 2026 Perşembe altın fiyatları alış-satış tablosu



GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 6.057,26

Satış: 6.058,11

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.795,86

Satış: 10.019,90

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 19.530,49

Satış: 20.039,80

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 40.646,00

Satış: 41.260,00