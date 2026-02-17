FİNANS

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 17 Şubat 2026 Salı: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 17 Şubat 2026 Salı! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 azalışla 14.314,06 puandan başladı. İşte 17 Şubat 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 yükselişle 14.339,30 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirmişti. İşte hisse senedi olanlar için 17 Şubat 2026 Salı borsa son durum...

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,24 puan ve yüzde 0,18 azalışla 14.314,06 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi de yüzde 0,27 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,33 ile bilişim, en çok gerileyen yüzde 0,66 ile iletişim oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
A1CAP
0
0,00
% 0
18:10
NATEN
0
0,00
% 0
18:10
MRGYO
0
0,00
% 0
18:10
MRSHL
0
0,00
% 0
18:10
MSGYO
0
0,00
% 0
18:10

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ile teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik endişeler nedeniyle temkinli bir seyir izliyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda güvenlik tehditlerine karşı askeri tatbikat başlattığını duyurması küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Cenevre'de yapılacak nükleer müzakereler öncesinde İran'a "daha makul olması" çağrısı yaparken, "Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Almanya'da enflasyon ve Zew endeksleri ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.450 ve 14.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul Hisse senedi borsa bist 100 borsa hisseleri canlı borsa
