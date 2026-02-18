FİNANS

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 18 Şubat 2026 Çarşamba: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 18 Şubat 2026 Çarşamba! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 artışla 14.260,82 puandan başladı. İşte 18 Şubat 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 düşüşle 14.227,29 puandan tamamlamıştı. İşte hisse senedi olanlar için 18 Şubat 2026 Çarşamba borsa son durum...

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,53 puan ve yüzde 0,24 artışla 14.260,82 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi de yüzde 0,29 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,90 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,76 ile finansal kiralama faktoring oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
EREGL
29.82
1.600.528.971,42
% 2.47
10:11
ASTOR
178.3
1.229.547.111,50
% 1.42
10:11
THYAO
346.25
1.209.695.074,00
% 0.36
10:11
SASA
2.6
1.147.983.158,75
% -1.52
10:11
NETCD
106
814.451.173,00
% 7.45
10:11

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalarda, ABD-İran temaslarının ilerlemesi ve bazı bölgesel gerilimlerin azalması risk iştahının bir miktar toparlanmasına imkan sağlarken, bugün gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Dünya genelinde para politikası ile ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizlikler, jeopolitik riskler ve teknoloji yatırımlarının beklenen getiriyi sağlayıp sağlamayacağına yönelik sorgulamalar fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonun yavaşladığına ve iş gücü piyasasının soğuduğuna ilişkin sinyaller vermesi Fed'den beklenen güvercin adımların seviyesine yönelik tahmin aralığını bir nebze genişletirken, yatırımcılar bugün açıklanacak Fed tutanaklarına odaklandı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunun, yurt dışında ise Fed FOMC toplantı tutanaklarının yanı sıra İngiltere'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın ise direnç, 14.100 ve 14.000 puanın destek, konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA

Borsa İstanbul Hisse senedi borsa bist 100 borsa hisseleri canlı borsa
