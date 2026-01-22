FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 22 Ocak 2026 Perşembe: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 22 Ocak 2026 Perşembe! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 artışla 12.771,45 puandan başladı. İşte 22 Ocak 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 22 Ocak 2026 Perşembe: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kaybederek 12.728,18 puandan tamamladı. İşte hisse senedi olanlar için 22 Ocak 2026 Perşembe borsa son durum...

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 22 Ocak 2026 Perşembe: İşte BIST 100 endeksi 1

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,28 puan ve yüzde 0,34 artışla 12.771,45 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,88 ile tekstil deri, tek kaybettiren yüzde 0,24 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
299.75
8.712.710.297,88
% -1.15
10:55
THYAO
299.75
4.510.808.914,75
% 0.93
10:55
BIMAS
630
2.541.399.685,50
% 3.11
10:55
ISCTR
14.9
1.751.751.353,21
% 0.2
10:55
TRALT
50.05
1.619.365.062,98
% 2.35
10:55

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland meselesi kapsamında Avrupa ülkelerine yönelik ilan ettiği tarifelerin uygulanmayacağını açıklaması sonrası küresel piyasalarda risk iştahı artarken, yurt içinde BIST 100 endeksi genele yayılan alımlarla güne pozitif başladı.

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın küresel yapay zeka altyapısının inşası için trilyonlarca dolarlık yatırım gerekeceğine dair açıklamalarının küresel çapta teknoloji şirketlerinin hisselerini pozitif etkilemesi de küresel risk iştahını destekliyor.

Piyasalardaki fiyatlamaların, tarife ve jeopolitik söylemlerdeki dalgalanmaların yanı sıra ABD'de devam eden bilanço döneminde şirketlerin açıklayacağı karlardan şekillenmesi bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puanın destek, 12.900 ve 13.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan 46 ekonomist, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesini bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Reel Kesim Güven Endeksi ocakta 101,6 olduReel Kesim Güven Endeksi ocakta 101,6 oldu
Yerli turistler geçen yılın üçüncü çeyreğinde 276,1 milyar lira seyahat harcaması yaptıYerli turistler geçen yılın üçüncü çeyreğinde 276,1 milyar lira seyahat harcaması yaptı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul Hisse senedi borsa bist 100 borsa hisseleri canlı borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.