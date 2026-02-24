FİNANS

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 24 Şubat 2026 Salı: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 23 Şubat 2026 Pazartesi! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 azalışla 14.011,20 puandan başladı.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 yükselişle 14.061,71 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,52 puan ve yüzde 0,36 azalışla 14.011,20 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 1,63 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,84 ile turizm, en çok gerileyen holding oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
311.75
2.012.115.113,75
% 0.4
10:14
TEHOL
16.58
1.173.171.857,14
% 6.9
10:14
THYAO
313.75
1.079.495.009,25
% -0.63
10:14
TERA
270
1.028.140.041,75
% 5.78
10:14
TUPRS
225.2
899.202.439,20
% -0.79
10:14

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinde agresif tutum sergilemesi ve yapay zekaya dair endişelerin gölgesinde karışık bir seyir izliyor.
ABD'deki tarife gündemi piyasalar üzerinde baskı unsuru olmaya devam ederken, Trump'ın, Yüksek Mahkemenin ilave gümrük vergileriyle ilgili kararıyla "oyun oynamak" isteyen ülkelerin çok daha yüksek bir gümrük vergisi oranıyla karşılaşabileceğini söylemesi mevcut risk algısını artırdı.

Jeopolitik tarafta İran ile ABD arasında Umman'da yapılan dolaylı görüşmeler sona erdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını ve bu yönde bir niyetinin de bulunmadığını söyledi.
Söz konusu açıklama, ABD-İran hattında olası bir askeri müdahale riskine ilişkin kaygıları azaltsa da iki ülke arasındaki gerginlik devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, BoE Başkanı Bailey ile ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.
Jeopolitik gelişmelerin de endeksin yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
borsa bist 100 canlı borsa
