FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 25 Aralık 2025 Perşembe: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 25 Aralık 2025 Perşembe! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 yükselişle 11.378,44 puandan başladı. İşte 25 Aralık 2025 Perşembe canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 25 Aralık 2025 Perşembe: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 artışla 11.340,10 puandan tamamladı. İşte hisse senedi olanlar için 25 Aralık 2025 Perşembe borsa son durum...

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,34 puan ve yüzde 0,34 artışla 11.378,44 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,10 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,12 ile spor oldu.

CANLI BORSA

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle ABD ve Avrupa'da piyasalar bugün kapalı kalırken, Asya tarafında açılan az sayıdaki borsada likiditenin oldukça düşük olduğu görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.450 ve 11.550 puanın direnç, 11.250 ve 11.150 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Açık Açık 25. Bölüm | Doğan Holding / Çağlar Göğüş: Türkiye, Avrupa Birliği için vazgeçilmez durumdaAçık Açık 25. Bölüm | Doğan Holding / Çağlar Göğüş: Türkiye, Avrupa Birliği için vazgeçilmez durumda
Reel Kesim Güven Endeksi 100,8 olduReel Kesim Güven Endeksi 100,8 oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul Hisse senedi borsa bist 100 borsa hisseleri canlı borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.