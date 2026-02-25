FİNANS

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 25 Şubat 2026 Çarşamba: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 25 Şubat 2026 Çarşamba! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01 azalışla 14.049,62 puandan başladı. İşte 25 Şubat 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 düşüşle 14.050,83 puandan tamamlamıştı. İşte hisse senedi olanlar için 25 Şubat 2026 Çarşamba borsa son durum...

BORSA GÜNE YATAY BAŞLADI

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,21 puan ve yüzde 0,01 azalışla 14.049,62 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,89 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen holding oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ATATR
17.12
6.296.847.243,41
% 4.45
11:33
ASELS
305.25
5.496.474.291,00
% -1.21
11:33
THYAO
308
5.002.227.134,00
% -0.16
11:33
ISCTR
16.82
4.342.314.802,09
% -2.15
11:33
AKBNK
91
3.407.251.873,45
% -0.6
11:33

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülke ekonomisine ve teknoloji şirketlerinin yatırımlarına ilişkin yaptığı açıklamalar risk iştahını artırırken, dünyanın en büyük şirketi konumundaki Nvidia'nın bugün açıklaması beklenen bilançosu yatırımcıların odağına yerleşti.

Açıklanacak finansal sonuçlar teknoloji sektörü için önemli bir gösterge niteliği taşımasının yanında, şirketin üst yönetiminden gelecek mesajlar da kritik önem taşıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının, Almanya'da büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Borsa İstanbul Hisse senedi borsa bist 100 borsa hisseleri canlı borsa
