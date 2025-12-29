FİNANS

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 29 Aralık 2025 Pazartesi: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 29 Aralık 2025 Pazartesi! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 11.311,39 puandan başladı. İşte 29 Aralık 2025 Pazartesi canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 azalışla 11.294,37 puandan tamamlamıştı. İşte hisse senedi olanlar için 29 Aralık 2025 Pazartesi borsa son durum...

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,02 puan ve yüzde 0,15 artışla 11.311,39 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,13 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,89 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TERA
174.9
6.642.568.026,60
% -9.98
11:09
PEKGY
14.47
3.662.372.739,66
% -3.98
11:09
ALTINS1
97.37
1.874.797.685,98
% -1.65
11:09
TRALT
41.8
1.850.063.171,86
% -4.74
11:02
THYAO
265.5
1.828.242.589,25
% -0.93
11:09

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentiler ile jeopolitik gelişmelere ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle yılın son haftasına temkinli iyimserlikle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları ile Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç, BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

