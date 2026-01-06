FİNANS

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 6 Ocak 2026: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 6 Ocak 2026 Salı! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 artışla 11.741,47 puana çıkarak güne rekor seviyeden başladı. İşte 6 Ocak 2026 Salı canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Cansu Akalp

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kazanarak 11.702,00 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,47 puan ve yüzde 0,34 artışla 11.741,47 puana çıkarak güne rekor seviyeden başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,19 holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
287
6.750.890.893,00
% 3.33
11:03
ISCTR
14.63
3.225.675.281,88
% 1.67
11:03
HALKB
42.9
2.911.333.276,42
% 7.25
11:03
TEHOL
23
2.566.008.163,98
% -9.95
11:03
YKBNK
38.6
2.508.988.044,42
% 0.94
11:03


En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu burayarelrelrelrelrelrel tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,15 ile finansal kiralama faktoring, tek gerileyen ise yüzde 2,31 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin iyimserliğin devam etmesi ile ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası petrol ve savunma sanayisi şirketlerinde görülen yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Bölgedeki gerginlikler küresel piyasalarda risk iştahını etkilemezken, teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerine de ilgi devam ediyor. Yapay zeka şirketlerinin, yatırımlarına devam edeceğine ve kazançlarını artıracağına yönelik beklentiler yeni yılda piyasalarda risk iştahının artmasını sağlayan önde gelen faktörler arasında yer alıyor.

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 6 Ocak 2026: İşte BIST 100 endeksi 1

ABD Merkez Bankasına ilişkin (Fed) faiz indirim beklentileriyle yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükseliş nisan ayından bu yana piyasaları desteklemeye devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.900 puanın direnç, 11.600 ve 11.500 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

