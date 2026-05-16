Bakan Kurum açıkladı: Binalarda yeni dönem başlıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda yeşil bina üretimini yaygınlaştıracak yeni düzenlemeleri hayata geçirdi.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Türkiye, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefiyle uyumlu olarak sürdürülebilir ve çevre dostu yapılaşmayı hızlandırmak için çalışmalarını hızlandırıyor. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ile “Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ” güncellendi.
Yeni düzenlemelerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Çevre dostu yapılaşmayı yaygınlaştıracak düzenlememiz yayımlandı. 1 Ocak 2027’den itibaren 10 bin metrekare ve üzeri yeni binalarda; Enerji Kimlik Belgesi, Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesini devreye alıyoruz. Sera gazı emisyonu düşük olan binalar için ‘Düşük Karbonlu Bina Belgesi’ uygulaması getiriyoruz” mesajını verdi.

10 BİN METREKARE VE ÜZERİ OLAN BİNALARI KAPSAYACAK

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle, 10 bin metrekare ve üzeri binalar için ‘Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi’ zorunlu hale getirilirken, bu belgeleri düzenleyecek Enerji Kimlik Belgesi Uzmanları’nın eğitim ve yetki şartları da yeniden belirlendi. Yapılan değişikliğe göre, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alacak ve yapı inşaat alanı 10 bin metrekare ve üzeri olan binalarda, yapı kullanma izin belgesi aşamasında ‘Enerji Kimlik Belgesi’ ile birlikte ‘Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi’nin ilgili idareye sunulması zorunlu olacak.

BİNANIN TÜM SÜREÇLERİNDEKİ EMİSYONLARI HESAPLANACAK

‘Bina Yaşam Döngüsü Analizi’ ile binaların kullanım sırasındaki enerji tüketiminden kaynaklanan karbon emisyonları ile birlikte, ham madde temininden başlayarak tüm nakliye süreçleri dahil; inşaat, kullanım ve işletme, bakım, onarım, değişim, yenileme ve tadilat, yıkım, atık işleme ve bertaraf ile varsa yeniden kullanım, geri kazanım ve enerji ihracı süreçlerini kapsayan tüm yaşam döngüsü boyunca neden olduğu sera gazı emisyonları hesaplanacak. Analizler BEP-TR sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Belgeler ise yetkili Enerji Kimlik Belgesi Uzmanları tarafından hazırlanacak.
DÜŞÜK KARBONLU BİNA BELGESİ

Yönetmelik ile ayrıca, işletmeden kaynaklı sera gazı emisyonu düşük olan binalar için Düşük Karbonlu Bina Belgesi uygulaması getirildi. Buna göre, Enerji Kimlik Belgesinde sera gazı emisyon sınıfı en az “B”, enerji performans sınıfı ise en az “C” olan binalar bu belgeyi almaya hak kazanacak.

UZMANLARA YENİ EĞİTİM VE YETKİ ŞARTI

“Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ”de yapılan değişiklikle uzmanların görev alanı, “Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi”ni ve “Düşük Karbonlu Bina Belgesi”ni kapsayacak şekilde genişletildi. Uzmanlara yönelik eğitim süreleri artırılırken, mevcut yetkilendirilmiş uzmanların hakları süreleri sonuna kadar korunacak. Yetki süresi sona eren uzmanlar ise Bakanlığın belirleyeceği yeni eğitim programına katılarak tekrar sınava girecek ve yetkilerini yenileyebilecek.

