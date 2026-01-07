FİNANS

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 7 Ocak 2026 Çarşamba: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 7 Ocak 2026 Çarşamba! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,40 artışla 12.071,36 puana çıkarak güne rekor seviyeden başladı. İşte 7 Ocak 2026 Çarşamba canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,75 değer kazanarak 12.023,78 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. İşte hisse senedi olanlar için 7 Ocak 2026 Çarşamba borsa son durum...

BORSA GÜNE REKORLA BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,57 puan ve yüzde 0,40 artışla 12.071,36 puana çıkarak güne rekor seviyeden başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,76 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,16 ile tekstil deri oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
290
4.663.219.467,25
% 0.52
11:05
ASELS
258.75
3.909.468.132,25
% 0.68
11:05
TEHOL
22.04
3.830.165.057,70
% -4.17
11:05
ALTINS1
114.92
3.508.636.804,21
% 2.98
11:05
ISCTR
14.53
2.542.385.231,92
% -0.75
11:05

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, yapay zeka ile bağlantılı şirketlere yönelik iyimserlikler ve ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin yavaşlama sinyallerinin ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirim beklentilerini güçlendirmesiyle risk iştahı yüksek seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve JOLTS açık iş sayısının yanı sıra Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.200 puanın direnç, 11.900 ve 11.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

