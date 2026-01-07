CANLI BORSA | Borsa İstanbul 7 Ocak 2026 Çarşamba: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,75 değer kazanarak 12.023,78 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. İşte hisse senedi olanlar için 7 Ocak 2026 Çarşamba borsa son durum...

BORSA GÜNE REKORLA BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,57 puan ve yüzde 0,40 artışla 12.071,36 puana çıkarak güne rekor seviyeden başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,76 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,16 ile tekstil deri oldu.

CANLI BORSA

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, yapay zeka ile bağlantılı şirketlere yönelik iyimserlikler ve ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin yavaşlama sinyallerinin ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirim beklentilerini güçlendirmesiyle risk iştahı yüksek seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve JOLTS açık iş sayısının yanı sıra Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.200 puanın direnç, 11.900 ve 11.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır