CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 16 Nisan 2026 Perşembe BIST 100 endeksi

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kazanarak 14.252,38 puandan tamamladı.



BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 96,86 puan ve yüzde 0,68 artışla 14.349,25 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 2,14 ile orman kağıt basım oldu.



CANLI BORSA

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Sanayi endeksi yüzde 0,62 primle 17.679,59 puana ulaşarak rekor kırdı.



Orta Doğu'daki çatışma ortamından müzakere sürecine geçilmesinin olumlu etkileri ve ABD'de tahminleri aşan şirket bilançoları, küresel piyasalarda risk iştahının canlı kalmasını destekliyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır