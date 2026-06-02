FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 2 Haziran 2026 Salı BIST 100

Canlı borsa 2 Haziran 2026 Salı! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,69 artışla 13.798,53 puandan başladı. İşte 2 Haziran 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 2 Haziran 2026 Salı BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kazanarak 13.703,96 puandan tamamladı.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 2 Haziran 2026 Salı BIST 100 1

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 94,57 puan ve yüzde 0,69 artışla 13.798,53 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi yüzde 1,02 değer kazandı.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 2 Haziran 2026 Salı BIST 100 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,08 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 0,62 ile finansal kiralama faktoring oldu.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 2 Haziran 2026 Salı BIST 100 3

Küresel piyasalar, ABD/İsrail-İran Savaşı'na ilişkin jeopolitik risklerin yapay zeka rallisini gölgede bırakmasıyla karışık seyrediyor.

ABD ile İran arasında barışa ilişkin kayda değer bir ilerleme kaydedilememesiyle küresel piyasalarda risk algısı devam ediyor. Yapay zeka hisseleri öncülüğündeki ralli borsaları rekor seviyelere taşırken, Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanması piyasalarda dalgalanmalara sebep oluyor.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 2 Haziran 2026 Salı BIST 100 4

Yatırımcıların ABD-İran arasında anlaşma olacağına dair umutları devam ederken, Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut koşullardan dolayı enerji fiyatları enflasyon ve faiz oranlarının kısa vadeli görünümünün temel belirleyicisi olarak gündemde kalmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? 2 Haziran 2026 Salı son durumBrent petrol fiyatı ne kadar oldu? 2 Haziran 2026 Salı son durum
Küresel piyasalarda yapay zeka rallisi jeopolitik fiyatlamaların gölgesindeKüresel piyasalarda yapay zeka rallisi jeopolitik fiyatlamaların gölgesinde

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
INVEO
8.13
65.996.864,49
% 0.99
18:10
MTRKS
0
0,00
% 0
18:10
MOBTL
0
0,00
% 0
18:10
MOGAN
0
0,00
% 0
18:10
MOPAS
0
0,00
% 0
18:10
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul Hisse senedi borsa bist 100 borsa hisseleri canlı borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
111 vekil arasında yer almadı! Oğuz Kaan Salıcı'dan açıklama geldi

111 vekil arasında yer almadı! Oğuz Kaan Salıcı'dan açıklama geldi

Eşini ve yanındaki kişiyi öldürdü: Cinayeti videoda itiraf etti

Eşini ve yanındaki kişiyi öldürdü: Cinayeti videoda itiraf etti

Millilerimiz Kuzey Makedonya'yı farklı geçti!

Millilerimiz Kuzey Makedonya'yı farklı geçti!

Mehmet Aslantuğ tepkiler sonrası Ozan Güven'e seslendi!

Mehmet Aslantuğ tepkiler sonrası Ozan Güven'e seslendi!

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Emekli için kritik rakam: Tek tek belli oldu

Emekli için kritik rakam: Tek tek belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.