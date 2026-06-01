Emekliye nakit promosyona ek '90 bin TL' (Ziraat emekli promosyon)

Milyonlarca emekli bir yandan Temmuz ayında maaşlarına alacak zammı diğer yandan da bankaların sunduğu emekli promosyonlarını takip ediyor. Emekli promosyon kampanyalarında bankalar arası rekabet kızışırken açıklanan rakamlar da artış gösteriyor.

Bankalar tarafından sunulan promosyon kampanyaları, emekli maaşına ve istenilen koşulların sağlanmasına göre değişebiliyor. Dolayısıyla promosyon kampanyalarıyla alakalı ayrıntıları detaylı bir biçimde araştırmak gerekebiliyor. İşte promosyon kampanyalarında banka banka son rakamlar:

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alanlara 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

Emeklilere nakit promosyona ek, 90 bin TL'ye varan imkan sunuluyor.

İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara özel 40 Bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi bulunuyor. Otomatik fatura ödemelerine toplamda 6.000 TL iade sunuluyor. Bunun yanı sıra ücretsiz HGS etiketi, indirimli kiralık kasa hizmeti, aylık 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira, dijital kanallardan ücretsiz para transferi hizmeti, yaklaşık 19 bin ATM'den ücretsiz işlem imkanı sunulurken ayrıca mevcut emekli müşterilere yılda iki kez 25 Bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans sunulduğu açıklandı.

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklilerinin 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabildiği belirtiliyor.

GARANTİ

Emekli maaşını bankadan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül imkanı sunuluyor. Emekli maaşını bankaya taşıyanlara, 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ve 10.000 TL'ye varan bonus imkanı sunuluyor.

AKBANK

SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 15.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor.

DENİZBANK

Emeklilere 27.000 TL’ ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor. 12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak bankada yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartını kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon imkanı sunuluyor.

TEB

Emeklilere 21.000 TL’ye varan promosyon imkanı sunuluyor. Emekli maaşı bankaya taşıyarak 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt edenlere toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) imkanı sunuluyor.

TÜRKİYE FİNANS

Emeklilere 32.000 TL’ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül imkanı sunuluyor.

KUVEYT TÜRK

27.500 TL'ye varan toplam promosyon imkanı sunuluyor.

QNB

Emeklilere 20 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuluyor.

ING

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını bankaya taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu imkanı, ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu imkanı sunuluyor.