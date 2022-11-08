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CEO Changpeng Zhao sosyal medyadan duyurdu! Binance, FTX'i satın alıyor

08.11.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük kripto varlık alım satım platformu olan Binance'in CEO'su Changpeng Zhao'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Zhao, FTX kripto para borsasını satın alacaklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zhao, FTX'in likidite sorununa da vurgu yaptı.

CEO Changpeng Zhao sosyal medyadan duyurdu! Binance, FTX'i satın alıyor

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, işlem hacmi bakımından en büyük üçüncü kripto borsası FTX’i satın almayı planladıklarını açıkladı.

Zhao, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, FTX’in bugün Binance’ten yardım istediğini belirtti.

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"NİYET MEKTUBU İMZALADIK"

FTX’in likidite sorunu yaşadığına işaret eden Zhao, "Kullanıcıları korumak adına, FTX.com'u tamamen satın almak ve likidite sorununu gidermeye yardımcı olmak amacıyla bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladık." ifadesini kullandı.

Binance’in rakibi FTX’in Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried de gelişmeyi doğrulayarak, “Binance ile FTX.com için stratejik bir işlem üzerinde anlaşmaya vardık.” dedi.

CSW

Binance ile FTX arasında sorunların yaşandığına dair basında bazı haberlerin çıktığına işaret eden Bankman-Fried, “Binance, düzenleyicilerle sektör arasındaki ilişkileri geliştirmeye çalışırken, daha merkezi olmayan küresel bir ekonomiye bağlı olduklarını defalarca gösterdi.” yorumunda bulundu.

Her iki taraf da anlaşmanın detaylarını paylaşmadı.

ZHAO’UN FTT HAMLESİ FTX’TE LİKİDİTE SORUNU YARATMIŞTI

Zhao, 6 Kasım’da yaptığı açıklamada, FTX’e ait FTT adlı tokenları “yaptıkları son değerlendirmeler” neticesinde satma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Açıklamanın ardından, FTT kripto para borsalarında yüzde 40’a yakın değer kaybederek 15 dolara kadar gerilemişti.

ABD merkezli FTX borsasındaki para çekim işlemlerinin önemli miktarda artırması nedeniyle çok sayıda kullanıcı, borsadaki paralarını çekmekte sorunlar yaşadıklarını bildirmişti. (AA)

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