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CIMSA (CIMSA) 01 Eylül Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

CIMSA (CIMSA), 01 Eylül Salı 2026 için hazırlanan analizde, 31 Ağustos Pazartesi 2026 kapanış verilerine göre 44,68 TL kapanış, %-4,20 değişim ve 0,44 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

CIMSA (CIMSA) 01 Eylül Salı 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -1,84%
AKSEN -4,74%
ALARK -1,72%
AEFES -3,10%
ASELS -4,39%
ASTOR -6,73%
BTCIM -9,91%
BIMAS -2,41%
BRSAN -0,34%
CANTE 6,15%
CIMSA -4,20%
CCOLA -3,16%
DSTKF 5,90%
ECILC -0,64%
EFOR -6,10%
EKGYO -3,01%
ENKAI -1,80%
EREGL -0,97%
FROTO -1,85%
GARAN -2,17%
GUBRF -3,21%
GLRMK -5,78%
HEKTS -4,55%
ISCTR -1,17%
KRDMD 1,63%
KTLEV -8,99%
KCHOL 0,42%
KUYAS 0,92%
MIATK -4,59%
MGROS -4,39%
OYAKC -2,26%
PASEU -10,00%
PGSUS -2,52%
PETKM 0,10%
SAHOL -0,48%
SASA -1,67%
SISE -1,30%
HALKB -8,50%
TAVHL -6,36%
TOASO -0,28%
TRMET -1,36%
TUPRS 1,07%
TRALT -1,95%
THYAO -1,71%
TTKOM -4,49%
TCELL -8,16%
TURSG -4,63%
ULKER -2,12%
VAKBN -5,48%
YKBNK -1,88%
Hande Dağ

CIMSA (CIMSA) hissesi 31 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde güne 46,64 TL’den başladı. Seans içinde 46,64 TL seviyesine yükseldi, en düşük 44,68 TL görüldü ve günü 44,68 TL’den kapattı.
CIMSA (CIMSA) hissesi için 31 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-4,20 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,44 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 9,62 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 44,68 TL, 46,64 TL, 46,16 TL, 46,62 TL, 45,88 TL oldu. Bu dönemde fiyat 44,68 TL – 46,64 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

CIMSA (CIMSA) hissesinin 31 Ağustos Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 45,52 TL, 52 günlük ortalama 47,03 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 43,33 TL ve 42,67 TL destek, 45,33 TL ve 46,67 TL direnç noktalarıdır.

CIMSA (CIMSA) 01 Eylül Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 1

CIMSA (CIMSA) 01 Eylül Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 2

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
325.75
30.780.161.674,50
% -6.73
18:10
DSTKF
2081
20.192.947.370,00
% 5.9
18:10
TUPRS
400.25
14.183.344.670,00
% 1.07
18:10
OZATD
4835
13.518.667.410,00
% 0.31
18:10
ASELS
386.25
13.372.760.909,25
% -4.39
18:10
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