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CIMSA (CIMSA) 08 Haziran Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

CIMSA (CIMSA), 08 Haziran Pazartesi 2026 için hazırlanan analizde, 05 Haziran Cuma 2026 kapanış verilerine göre 49,52 TL kapanış, %-3,66 değişim ve 0,33 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

CIMSA (CIMSA) 08 Haziran Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -3,95%
ALARK -2,57%
AEFES -1,45%
ARCLK -2,09%
ASELS 0,21%
ASTOR -1,78%
BTCIM -3,35%
BIMAS 1,14%
BRSAN 7,59%
CANTE -1,29%
CIMSA -3,66%
CCOLA 0,00%
DSTKF 3,01%
DOAS -1,13%
EKGYO -5,36%
ENKAI -1,69%
EREGL -2,34%
FROTO -2,71%
GARAN -3,47%
GUBRF -5,65%
HEKTS -6,55%
ISCTR -3,86%
KRDMD -1,52%
KCHOL -1,15%
KONTR -8,15%
KUYAS -1,98%
MAVI 2,59%
MIATK -3,56%
MGROS -0,08%
OYAKC -1,43%
PASEU -2,44%
PGSUS -1,52%
PETKM -0,86%
SAHOL -2,17%
SASA -3,86%
SISE -1,50%
HALKB -0,92%
TSKB -1,62%
TAVHL -2,46%
TOASO -1,18%
TRMET -5,61%
TUPRS 3,70%
TRALT -6,54%
THYAO -0,92%
TTKOM -2,12%
TCELL -2,59%
TURSG -0,08%
ULKER 0,52%
VAKBN -2,87%
YKBNK -4,55%
Devrim Karadağ

CIMSA (CIMSA) hissesi 05 Haziran Cuma 2026 tarihinde güne 51,45 TL’den başladı. Seans içinde 51,70 TL seviyesine yükseldi, en düşük 49,52 TL görüldü ve günü 49,52 TL’den kapattı.
CIMSA (CIMSA) hissesi için 05 Haziran Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-3,66 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,33 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 6,54 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 49,52 TL, 51,40 TL, 52,20 TL, 53,80 TL, 51,15 TL oldu. Bu dönemde fiyat 49,52 TL – 53,80 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

CIMSA (CIMSA) hissesinin 05 Haziran Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 53,82 TL, 52 günlük ortalama 52,92 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 47,67 TL ve 46,33 TL destek, 51,67 TL ve 54,33 TL direnç noktalarıdır.

CIMSA (CIMSA) 08 Haziran Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 1

CIMSA (CIMSA) 08 Haziran Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
317
17.420.192.913,75
% -1.78
18:10
AKBNK
64.5
9.952.386.157,20
% -3.95
18:10
ASELS
363
8.749.750.849,75
% 0.21
18:10
TRALT
45.14
8.202.660.009,58
% -6.54
18:10
THYAO
297
7.540.816.820,25
% -0.92
18:10
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