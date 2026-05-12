CIMSA (CIMSA) 13 Mayıs Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

CIMSA (CIMSA) hissesi 12 Mayıs Salı 2026 tarihinde güne 57,55 TL’den başladı. Seans içinde 57,55 TL seviyesine yükseldi, en düşük 55,05 TL görüldü ve günü 55,40 TL’den kapattı.

CIMSA (CIMSA) hissesi için 12 Mayıs Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-3,74 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,38 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 6,69 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 55,40 TL, 57,55 TL, 58,35 TL, 59,00 TL, 58,45 TL oldu. Bu dönemde fiyat 55,40 TL – 59,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

CIMSA (CIMSA) hissesinin 12 Mayıs Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 56,06 TL, 52 günlük ortalama 51,77 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 53,67 TL ve 52,33 TL destek, 57,67 TL ve 60,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.