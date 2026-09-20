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CIMSA (CIMSA) 21 Eylül Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

CIMSA (CIMSA), 21 Eylül Pazartesi 2026 için hazırlanan analizde, 18 Eylül Cuma 2026 kapanış verilerine göre 41,32 TL kapanış, %-1,85 değişim ve 0,37 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

CIMSA (CIMSA) 21 Eylül Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -1,19%
AKSEN -4,16%
ALARK -1,55%
AEFES -1,52%
ASELS -1,84%
ASTOR -2,94%
BTCIM -6,43%
BIMAS 0,42%
BRSAN -1,58%
CANTE -1,60%
CIMSA -1,85%
CCOLA -0,50%
DSTKF -9,98%
ECILC -5,75%
EFOR 6,65%
EKGYO -1,20%
ENKAI -0,47%
EREGL 0,77%
FROTO -1,87%
GARAN -1,96%
GUBRF 3,32%
GLRMK 1,67%
HEKTS -3,70%
ISCTR -0,82%
KRDMD -0,14%
KTLEV -9,95%
KCHOL -1,83%
KUYAS -9,92%
MIATK -9,96%
MGROS 0,10%
OYAKC -1,08%
PASEU -9,98%
PGSUS -1,73%
PETKM -0,46%
SAHOL -2,81%
SASA -2,89%
SISE -1,39%
HALKB -2,68%
TAVHL 0,91%
TOASO -0,87%
TRMET -1,14%
TUPRS 1,27%
TRALT 1,29%
THYAO -1,30%
TTKOM -0,66%
TCELL -1,97%
TURSG 2,33%
ULKER -2,34%
VAKBN 0,30%
YKBNK 2,60%
Recep Demircan

CIMSA (CIMSA) hissesi 18 Eylül Cuma 2026 tarihinde güne 42,10 TL’den başladı. Seans içinde 42,12 TL seviyesine yükseldi, en düşük 40,70 TL görüldü ve günü 41,32 TL’den kapattı.
CIMSA (CIMSA) hissesi için 18 Eylül Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,85 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,37 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 8,85 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 41,32 TL, 42,10 TL, 40,58 TL, 43,02 TL, 44,84 TL oldu. Bu dönemde fiyat 40,58 TL – 44,84 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

CIMSA (CIMSA) hissesinin 18 Eylül Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 44,53 TL, 52 günlük ortalama 45,81 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 39,33 TL ve 37,67 TL destek, 43,33 TL ve 45,67 TL direnç noktalarıdır.

CIMSA (CIMSA) 21 Eylül Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 1

CIMSA (CIMSA) 21 Eylül Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 2

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
AKBNK
70.7
14.927.793.210,55
% -1.19
18:10
THYAO
285.5
10.316.565.627,75
% -1.3
18:10
TUPRS
417.25
10.018.224.721,00
% 1.27
18:10
KCHOL
214.7
9.718.418.537,90
% -1.83
18:10
YKBNK
36.24
9.448.778.581,88
% 2.6
18:10
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