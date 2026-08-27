FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

COCA COLA ICECEK (CCOLA) 28 Ağustos Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

COCA COLA ICECEK (CCOLA), 28 Ağustos Cuma 2026 için hazırlanan analizde, 27 Ağustos Perşembe 2026 kapanış verilerine göre 77,50 TL kapanış, %-1,84 değişim ve 0,29 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

COCA COLA ICECEK (CCOLA) 28 Ağustos Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -0,41%
AKSEN 1,89%
ALARK 1,01%
AEFES -1,96%
ASELS 1,38%
ASTOR 3,03%
BTCIM -1,08%
BIMAS -1,08%
BRSAN 3,68%
CANTE 0,00%
CIMSA -0,99%
CCOLA -1,84%
DSTKF -9,98%
ECILC -1,61%
EFOR 4,56%
EKGYO -0,39%
ENKAI -0,34%
EREGL -0,26%
FROTO -1,38%
GARAN -0,23%
GUBRF 0,72%
GLRMK -0,17%
HEKTS 0,00%
ISCTR -1,24%
KRDMD 2,11%
KTLEV 4,69%
KCHOL 0,00%
KUYAS 0,00%
MIATK -0,33%
MGROS 0,81%
OYAKC -0,43%
PASEU 6,61%
PGSUS -1,17%
PETKM -1,68%
SAHOL -0,21%
SASA 1,71%
SISE -0,50%
HALKB 9,97%
TAVHL -0,44%
TOASO -0,64%
TRMET 1,76%
TUPRS 0,20%
TRALT -0,28%
THYAO -0,41%
TTKOM -0,74%
TCELL -0,68%
TURSG 3,45%
ULKER 0,49%
VAKBN 0,31%
YKBNK -0,59%
Hande Dağ

COCA COLA ICECEK (CCOLA) hissesi 27 Ağustos Perşembe 2026 tarihinde güne 80,25 TL’den başladı. Seans içinde 80,35 TL seviyesine yükseldi, en düşük 77,50 TL görüldü ve günü 77,50 TL’den kapattı.
COCA COLA ICECEK (CCOLA) hissesi için 27 Ağustos Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,84 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,29 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 3,72 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 77,50 TL, 78,95 TL, 77,20 TL, 79,85 TL, 83,20 TL oldu. Bu dönemde fiyat 77,20 TL – 83,20 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

COCA COLA ICECEK (CCOLA) hissesinin 27 Ağustos Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 83,98 TL, 52 günlük ortalama 84,63 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 75,00 TL ve 73,00 TL destek, 81,00 TL ve 85,00 TL direnç noktalarıdır.

COCA COLA ICECEK (CCOLA) 28 Ağustos Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 1

COCA COLA ICECEK (CCOLA) 28 Ağustos Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

%41 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%41 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
New York borsası yükselişle açıldı (27 Ağustos 2026)New York borsası yükselişle açıldı (27 Ağustos 2026)
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 75 bin 100 liraya gerilediAltının kilogram fiyatı 7 milyon 75 bin 100 liraya geriledi

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
307.25
16.883.013.424,00
% -0.41
18:10
ASTOR
349
16.046.857.770,00
% 3.03
18:10
ASELS
403.75
12.823.378.115,25
% 1.38
18:10
AKBNK
72.85
9.897.898.523,55
% -0.41
18:10
ISCTR
12.75
8.948.260.271,31
% -1.24
18:10
Anahtar Kelimeler:
borsa canlı borsa hisse CCOLA teknik analiz CCOLA analizi CCOLA günlük teknik analiz CCOLA günlük işlem hacmi CCOLA gün sonu kapanış CCOLA BIST 50
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Çok sayıda insan kayıp

Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Çok sayıda insan kayıp

80 bin TL ceza yiyen oğlu babasını çağırdı, ona kesilen ceza arabanın fiyatını geçti!

80 bin TL ceza yiyen oğlu babasını çağırdı, ona kesilen ceza arabanın fiyatını geçti!

Tarihi Gece! Fenerbahçe, Lyon'u yıktı ve Şampiyonlar Ligi'ne döndü

Tarihi Gece! Fenerbahçe, Lyon'u yıktı ve Şampiyonlar Ligi'ne döndü

Sakallarını kesip saçını boyattı! "Hiç olmamış" yorumları yağdı

Sakallarını kesip saçını boyattı! "Hiç olmamış" yorumları yağdı

Esnaf kredilerinde yeni dönem: Faiz indirimi oranları değişti

Esnaf kredilerinde yeni dönem: Faiz indirimi oranları değişti

Motorine dev indirim geldi: Tabela değişti!

Motorine dev indirim geldi: Tabela değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.