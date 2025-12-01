DESTEK FINANS FAKTORING (DSTKF) 02 Aralık Salı 2025 Günlük Teknik Analiz

DESTEK FINANS FAKTORING (DSTKF) hissesi 01 Aralık 2025 tarihinde güne 883,50 TL’den başladı. Seans içinde 888,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 871,00 TL görüldü ve günü 880,00 TL’den kapattı.

DESTEK FINANS FAKTORING (DSTKF) hissesi için 01 Aralık 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,46 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 3,19 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 3,63 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 880,00 TL, 876,00 TL, 893,50 TL, 917,50 TL, 854,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 854,00 TL – 917,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

DESTEK FINANS FAKTORING (DSTKF) hissesinin 01 Aralık 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 785,88 TL, 52 günlük ortalama 665,24 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 850,33 TL ve 820,67 TL destek, 913,33 TL ve 946,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.