DESTEK FINANS FAKTORING (DSTKF) 12 Aralık Cuma 2025 Günlük Teknik Analiz

DESTEK FINANS FAKTORING (DSTKF) hissesi 11 Aralık 2025 tarihinde güne 545,00 TL’den başladı. Seans içinde 548,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 535,00 TL görüldü ve günü 535,50 TL’den kapattı.

DESTEK FINANS FAKTORING (DSTKF) hissesi için 11 Aralık 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,74 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,74 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 1,37 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 535,50 TL, 545,00 TL, 557,50 TL, 566,00 TL, 580,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 535,50 TL – 580,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

DESTEK FINANS FAKTORING (DSTKF) hissesinin 11 Aralık 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 747,98 TL, 52 günlük ortalama 651,23 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 520,00 TL ve 505,00 TL destek, 565,00 TL ve 595,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.