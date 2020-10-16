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Destek paketi turizm hisselerini hareketlendirdi... BİST'de XTRZM hisseleri ne durumda? Turizm hisselerinde artış oldu mu?

BORSA HABERLERİ  | 16.10.2020 15:03 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), salgının etkilerinin azaltılmasını desteklemek amacıyla Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacağını bildirdi. Bu haberin ardından BİST'de turizm hisseleri hareketlendi. Yatırımcılar turizm hisselerinin durumlarını araştırmaya başladı. Turizm Destek Paketi turizm hisselerini artıracak mı merak ediliyor.

Destek paketi turizm hisselerini hareketlendirdi... BİST'de XTRZM hisseleri ne durumda? Turizm hisselerinde artış oldu mu?

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), koronavirüs salgınının azalmasına yardımcı olmak için Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacağını bildirmesinin ardından piyasalar hareketlendi. BİST'de XTRZM hisselerini araştıran yatırımcılar, Turizm Destek Paketi'nin açıklanmasının ardından Borsa İstanbul'da turizm hisselerini araştırmaya başladı.

BİST XTRZM HİSSELERİ HAREKETLENDİ

TBB'nin yaptığı açıklamayla Turizm Destek Paketi kapsamında 10 milyar TL kredi sağlanacak. Koronavirüs salgınının azalması ve turizm alanında üretim ve istihdamın sağlanması amacıyla verilecek olan Turizm Destek Paketi ile işletmeler; fatura, sözleşme, kira gibi birçok ödemesi için bankalardan nakit ya da kurumsal ihtiyaçlarını alabilecekler. Bu açıklamanın ardından turizm hisselerinde hareketlilik oldu. BİST'de XTRZM hisseleri; AYCES, ULAS, MAALT, PKENT, MARTI, AVTUR, TEKTU ve UTPYA hisselerinde canlı durum merak ediliyor.

AYCES HİSSE CANLI TAKİP

ULAS HİSSE CANLI TAKİP

MAALT HİSSE CANLI TAKİP

PKENT HİSSE CANLI TAKİP

MARTI HİSSE CANLI TAKİP

AVTUR HİSSE CANLI TAKİP

TEKTU HİSSE CANLI TAKİP

UTPYA HİSSE CANLI TAKİP

turizm hisseler

Bugün açıklanan Turizm Destek Paketini veren bankala listesi; Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Ziraat Bankası kullandıracak.


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