Dinamik Isı halka arz oluyor

Alanındaki 29 yıllık tecrübesi ile yalıtım, ambalaj ve plastik sanayi başta olmak üzere 22 farklı sektöre Polietilen ve Polistiren bazlı köpük ürün çözümleri tasarlayıp, geliştirerek üretimini gerçekleştiren Dinamik Isı, Gedik Yatırım aracılığıyla halka arz ediliyor.

Dinamik Isı'dan yapılan açıklamaya göre, Dinamik Isı, tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştireceği halka arzına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay aldı.

Halka arzın büyüklüğü 30 milyon 624 bin TL olacak. Pay başına 3,52 TL sabit fiyat ile 8 milyon 700 bin TL’lik nominal değerli paylarını Borsa’da satış yöntemi ile 27-28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan talep toplama sonrası halka arz edecek olan Dinamik Isı, yüzde 35,22’lik halka açıklığa ulaşmayı planlıyor. Borsa’da birincil piyasa seans saatleri 10:30-13:00 olup, halka arz için emirlerin saat 13:00’e kadar iletilmesi gerekiyor. Payların Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile fiyat istikrarı işlemlerinin yapılması planlanıyor.