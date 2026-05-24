DOGUS OTOMOTIV (DOAS) 25 Mayıs Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

DOGUS OTOMOTIV (DOAS) hissesi 22 Mayıs Cuma 2026 tarihinde güne 171,30 TL’den başladı. Seans içinde 182,60 TL seviyesine yükseldi, en düşük 170,10 TL görüldü ve günü 180,90 TL’den kapattı.

DOGUS OTOMOTIV (DOAS) hissesi için 22 Mayıs Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,61 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,35 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 1,95 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 180,90 TL, 176,30 TL, 184,30 TL, 178,00 TL, 181,90 TL oldu. Bu dönemde fiyat 176,30 TL – 184,30 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

DOGUS OTOMOTIV (DOAS) hissesinin 22 Mayıs Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 182,43 TL, 52 günlük ortalama 183,18 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 176,00 TL ve 172,00 TL destek, 184,00 TL ve 188,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.