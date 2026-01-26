FİNANS

DOGUS OTOMOTIV (DOAS) 27 Ocak Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

DOGUS OTOMOTIV (DOAS), 27 Ocak Salı 2026 için hazırlanan analizde, 26 Ocak Pazartesi 2026 kapanış verilerine göre 234,90 TL kapanış, %0,51 değişim ve 0,50 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

DOGUS OTOMOTIV (DOAS) 27 Ocak Salı 2026 Günlük Teknik Analiz
Recep Demircan

DOGUS OTOMOTIV (DOAS) hissesi 26 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde güne 232,90 TL’den başladı. Seans içinde 237,60 TL seviyesine yükseldi, en düşük 230,10 TL görüldü ve günü 234,90 TL’den kapattı.
DOGUS OTOMOTIV (DOAS) hissesi için 26 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,51 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,50 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,14 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 234,90 TL, 233,70 TL, 234,00 TL, 225,40 TL, 221,70 TL oldu. Bu dönemde fiyat 221,70 TL – 234,90 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

DOGUS OTOMOTIV (DOAS) hissesinin 26 Ocak Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 212,76 TL, 52 günlük ortalama 197,14 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 225,33 TL ve 216,67 TL destek, 238,33 TL ve 242,67 TL direnç noktalarıdır.

DOGUS OTOMOTIV (DOAS) 27 Ocak Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 1

DOGUS OTOMOTIV (DOAS) 27 Ocak Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
323.25
20.378.079.201,25
% 7.48
18:10
THYAO
299.25
13.787.947.758,50
% -0.58
18:10
ISCTR
15.29
12.361.272.923,50
% 0.59
18:10
SASA
2.5
10.229.024.001,46
% 4.17
18:10
YKBNK
38.22
10.101.055.465,40
% -1.14
18:10
borsa canlı borsa hisse DOAS teknik analiz DOAS analizi DOAS günlük teknik analiz DOAS günlük işlem hacmi DOAS gün sonu kapanış DOAS BIST 50
