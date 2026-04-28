DOGUS OTOMOTIV (DOAS) 29 Nisan Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

DOGUS OTOMOTIV (DOAS) hissesi 28 Nisan Salı 2026 tarihinde güne 183,20 TL’den başladı. Seans içinde 183,60 TL seviyesine yükseldi, en düşük 179,50 TL görüldü ve günü 181,50 TL’den kapattı.

DOGUS OTOMOTIV (DOAS) hissesi için 28 Nisan Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,93 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,31 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 1,72 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 181,50 TL, 183,20 TL, 184,30 TL, 183,50 TL, 185,30 TL oldu. Bu dönemde fiyat 181,50 TL – 185,30 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

DOGUS OTOMOTIV (DOAS) hissesinin 28 Nisan Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 184,53 TL, 52 günlük ortalama 188,95 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 179,67 TL ve 178,33 TL destek, 183,67 TL ve 186,33 TL direnç noktalarıdır.

