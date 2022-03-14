Dolar kaç lira? 14 Mart 2022 dolar ne kadar oldu? Dolar ve euro fiyatları 14 Mart 2022 günü ne kadar?

Haftanın ilk gnü 14 Mart Pazartesi tarihi itibariyle dolar kurunun ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. 14 Mart Pazartesi dolar kuru ve piyasalardaki son durum dünyada gelişen olaylar ile birlikte yakından takip ediliyor. Dolar/TL Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik endişelerle Cuma günü 14.9950 seviyesine kadar yükselmişti. Daha sonra Rusya'nın görüşmelerde ilerleme kaydediği haberi kuru aşağı çekti. Dolar kurunda 14 Mart Pazartesi günü son duruma dair detaylar haberimizde yer alıyor.

DOLAR BUGÜN KAÇ TL?

Geçtiğimiz hafta Cuma günü 15 TL sınırına kadar dayanan dolar/TL, dalgalı seyrine devam ediyor.

14 Mart Pazartesi dolar 14,7733 alış fiyatı ve 14,7806 satış fiyatı seviyelerinde işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro da 14 Mart Pazartesi günü 16,1939 alış fiyatı, 16,2202 satış fiyatı ile işlem görmektedir.

