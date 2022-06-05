Dolar, euro ve sterlin fiyatları, piyasaların kapalı olduğu 5 Haziran 2022 Pazar gününde araştırılmaya başlandı. Piyasalarda son zamanlarda görülen hareketli seyir devam ediyor. Peki dolar ve euro ne kadar? 5 Haziran dolar ve euro da son durum nedir? İşte merak edilenler...

DOLAR KADAR?

Geçtiğimiz cuma piyasalar kapandı. Dolar bu kapanışı 16,41 TL üzerinden yaptı.

EURO NE KADAR?

Euro geçtiğimiz cuma yüzde 0,58 değer kaybetti. TL karşısında ise 17,59 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Sterlinin alışı 20,4278 TL, satışı ise 20,5919 TL oldu.

