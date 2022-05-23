Son dakika: Euro 17 liranın üstüne çıktı! Dolar 16 liranın hemen altında

Dolar/TL, aralıksız yükselişin ardından neredeyse 16'ya ulaşırken euro/TL yeni haftanın ilk gününde 17 seviyesinin üzerine çıktı.

Böylece Euro, 20 Aralık 2021'den bu yana ilk kez 17 liranın üzerine çıkmış oldu.

Geçen hafta 15,99'ları test eden dolar/TL, bugün en yüksek seviye olarak 15,9720'ye kadar tırmandı.

PİYASALARDA NE BEKLENİYOR?

Dolar/TL bu ayın ilk günlerine kadar 14.5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izledi. Daha sonra aralıksız yükselişle kur 16'ya yaklaştı ancak henüz bu seviyenin üstünü test etmedi.

Yurt içi piyasalar sabahki yoğun veri trafiğinin ardından bugün kabine toplantısı, Hazine'nin Mayıs ayı borçlanma programının son ihalelerini izliyor. Hafta boyunca TCMB faiz kararı, Moody's Türkiye olası not değerlendirmesi ve Davos zirvesi izlenecek.

Piyasalarda kısa vadeli yüksek getirili bir bono, enflasyona endeksli tahvil gibi adımlarla dövize olan talebin düşürülüp düşürülemeyeceği ya da bu yöntemlerle kamuya yeni döviz kaynağı sağlanıp sağlanamayacağı takip edilecek.



