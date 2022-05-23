FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Son dakika: Euro 17 liranın üstüne çıktı! Dolar 16 liranın hemen altında

Son dakika: Euro 17 liranın üstüne çıktı! Dolar 16 liranın hemen altında

23.05.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz piyasasındaki hareketlilik devam ediyor. Euro/TL, gün ortasında 17 liranın üzerine tırmandı. Dolar/TL ise 16 liranın hemen altında değerleniyor. Böylece Euro, 20 Aralık 2021'den bu yana ilk kez 17 liranın üzerine çıkmış oldu.

Son dakika: Euro 17 liranın üstüne çıktı! Dolar 16 liranın hemen altında

Dolar/TL, aralıksız yükselişin ardından neredeyse 16'ya ulaşırken euro/TL yeni haftanın ilk gününde 17 seviyesinin üzerine çıktı.

Böylece Euro, 20 Aralık 2021'den bu yana ilk kez 17 liranın üzerine çıkmış oldu.

Geçen hafta 15,99'ları test eden dolar/TL, bugün en yüksek seviye olarak 15,9720'ye kadar tırmandı.

Gram altın fiyatı için rekor öncesi flaş tahmin! İslam Memiş: Haziranda mola verecekGram altın fiyatı için rekor öncesi flaş tahmin! İslam Memiş: Haziranda mola verecek

PİYASALARDA NE BEKLENİYOR?

Dolar/TL bu ayın ilk günlerine kadar 14.5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izledi. Daha sonra aralıksız yükselişle kur 16'ya yaklaştı ancak henüz bu seviyenin üstünü test etmedi.

Yurt içi piyasalar sabahki yoğun veri trafiğinin ardından bugün kabine toplantısı, Hazine'nin Mayıs ayı borçlanma programının son ihalelerini izliyor. Hafta boyunca TCMB faiz kararı, Moody's Türkiye olası not değerlendirmesi ve Davos zirvesi izlenecek.

Piyasalarda kısa vadeli yüksek getirili bir bono, enflasyona endeksli tahvil gibi adımlarla dövize olan talebin düşürülüp düşürülemeyeceği ya da bu yöntemlerle kamuya yeni döviz kaynağı sağlanıp sağlanamayacağı takip edilecek.

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne olacak?Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne olacak?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Kiracılar bu habere dikkat! Kira artırımı yapamayan ev sahipleri bunu yapıyorKiracılar bu habere dikkat! Kira artırımı yapamayan ev sahipleri bunu yapıyor
65 bin TL geri ödemesiz destek! İşte başvuru şartları65 bin TL geri ödemesiz destek! İşte başvuru şartları
Anahtar Kelimeler:
Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

12 boyunca ödenecek 1.100 TL nakit desteği!

12 boyunca ödenecek 1.100 TL nakit desteği!

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne olacak?

Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne olacak?

Otomobil fiyatlarına yüzde 20 zam yolda...

Otomobil fiyatlarına yüzde 20 zam yolda...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yine ev aldı! Fiyatı korkudan söylemedi

Yine ev aldı! Fiyatı korkudan söylemedi

Cinsel ilişki için şehir değiştirdi! “Burada günah sayılmıyor”

Cinsel ilişki için şehir değiştirdi! “Burada günah sayılmıyor”

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

OnlyFans modeli utandı! Müstehcen çekime sürpriz polis baskını

OnlyFans modeli utandı! Müstehcen çekime sürpriz polis baskını

İtirafı olay yarattı! “Hem beni hem de arkadaşımı...”

İtirafı olay yarattı! “Hem beni hem de arkadaşımı...”

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.