Düşüş hızlandı: Peş peşe duyurdular: Borsada ikinci devre kesici!

Borsada sert kayıplar devre kesicileri tetikledi. BIST 100 'de yüzde 5'lik kaybın ardından ilk devre kesici uygulandı. İşlemlerin yeniden açılmasıyla satışlar devam etti ve günlük düşüş yüzde 7'ye ulaştı. Endekste günlük düşüşün yüzde 7'ye gelmesiyle ikinci devre kesici de saat 13:04:18 itibarıyla uygulamaya girdi.

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Borsadaki pay piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durduruldu.



