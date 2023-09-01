Ebebek halka arz sonuçları ve Borsa İstanbul işlem tarihine dair araştırmalar yoğunlaştı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan Ebebek Mağazacılık halka arz tarihleri 29-31 Ağustos ve 1 Eylül olarak açıklandı. Buna göre Ebebek halka arz 1 Eylül Cuma günü (bugün) sona erecek. Şirketin 1 TL nominal değerli payı 46,5 liradan satılacak. Peki, Ebebek halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ebebek borsada ne zaman işlem görecek? İşte tüm detaylar...

EBEBEK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ebebek Mağazacılık halka arz talep toplama işlemleri 29 Ağustos’ta başaldı ve bugün sona erecek. Halka arz işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar ilan edilecek.

EBEBEK BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Şirketin 4 Eylül’de halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 6-7 Eylül tarihinden itibaren “EBEBK” bist koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tahmin ediliyor.

EBEBEK HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Ebebek hisse fiyatı 46,50 TL olarak açıklandı. Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

EBEBEK KAÇ LOT VERİYOR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Ebebek'in halka arz sonrası açıklık oranı %29,41 olarak beklenidi. Payların tamamının satışının ardından halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,8 milyar TL olması bekleniyor.



