FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Ebebek halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ebebek borsada ne zaman işlem görecek?

Ebebek halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ebebek borsada ne zaman işlem görecek?

01.09.2023 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebebek halka arz sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. SPK’nın onayını alan ve 29 Ağustos’ta talep toplama işlemleri başlayan Ebebek halka arzı için bugün son gün. Ebebek halka arz sonuçları KAP tarafından açıklandıktan sonra şirket Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Ebebek halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ebebek borsada ne zaman işlem görecek? İşte tüm merak edilenler...

Ebebek halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ebebek borsada ne zaman işlem görecek?

Ebebek halka arz sonuçları ve Borsa İstanbul işlem tarihine dair araştırmalar yoğunlaştı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan Ebebek Mağazacılık halka arz tarihleri 29-31 Ağustos ve 1 Eylül olarak açıklandı. Buna göre Ebebek halka arz 1 Eylül Cuma günü (bugün) sona erecek. Şirketin 1 TL nominal değerli payı 46,5 liradan satılacak. Peki, Ebebek halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ebebek borsada ne zaman işlem görecek? İşte tüm detaylar...

EBEBEK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ebebek Mağazacılık halka arz talep toplama işlemleri 29 Ağustos’ta başaldı ve bugün sona erecek. Halka arz işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar ilan edilecek.

Ebebek

EBEBEK BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Şirketin 4 Eylül’de halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 6-7 Eylül tarihinden itibaren “EBEBK” bist koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tahmin ediliyor.

EBEBEK HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Ebebek hisse fiyatı 46,50 TL olarak açıklandı. Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

borsa istanbul 2

EBEBEK KAÇ LOT VERİYOR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Ebebek'in halka arz sonrası açıklık oranı %29,41 olarak beklenidi. Payların tamamının satışının ardından halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,8 milyar TL olması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir ilk! Bakanlığa teslim edildi "Bundan sonra..."Bir ilk! Bakanlığa teslim edildi "Bundan sonra..."
İndirim pompaya yansıdı! Akaryakıtta tabela değiştiİndirim pompaya yansıdı! Akaryakıtta tabela değişti
Merkez Bankası'ndan yeni karar! O faiz oranları yükseltildiMerkez Bankası'ndan yeni karar! O faiz oranları yükseltildi
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul Ebebek

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

“Ceset nasıl kesilir?” araştırması yaptı! 9 yaşındaki kızını öldürdü

“Ceset nasıl kesilir?” araştırması yaptı! 9 yaşındaki kızını öldürdü

Dünyanın gözü Fukuşima menüsünde! Kameralar karşısında yedi

Dünyanın gözü Fukuşima menüsünde! Kameralar karşısında yedi

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.