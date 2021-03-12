Ekonomik reform paketi sonrasında piyasaların tepkisi!

Euro ise açıklama başladığı esnada 9.06 seviyesinde olan euro kuru 9.01 seviyesinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reform paketini açıkladığı esnada 7.59 seviyesinde olan dolar kuru açıklama esnasında 7.54'e kadar gerilese de yeniden gelen alımlarla 7.55 seviyesine yükseldi.

-Finansal sektörün sigortacılık ayağını da ihmal etmeyerek, bireysel emeklilik sisteminin derinleşmesine ve gelişmesine katkı sağlıyoruz.

-Bireysel emeklilik sistemini çok daha geniş kesimlere yaygınlaştırıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 25'ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz.

Borsa İstanbul'da ise endeks açıklama esnasında 1.557 seviyesinden 1.550 seviyesine gerilese de yeniden gelen alımlarla 1.560 seviyesine yükseldi.

18 YAŞ ALTINA BES İMKANI SİGORTA HİSSELERİNE YARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, reform paketinde bireysel emeklilik sistemini daha geniş kesimlere yaygınlaştıracaklarını ve 18 yaş altının BES sistemine girebilmesi için engelleri kaldıracaklarını açıkladı. Bu açıklama sigorta hisselerine değer kazandırdı. AvivaSA hisseleri yüzde 5.21 yükselişle en çok değer kazanan sigorta hissesi konumunda, Anadolu Hayat hisseleri yüzde 3,33, Türkiye Sigorta hisseleri ise yüzde 1,50 değer kazandı.

