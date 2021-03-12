FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Ekonomik reform paketi sonrasında piyasaların tepkisi!

Ekonomik reform paketi sonrasında piyasaların tepkisi!

BORSA HABERLERİ  | 12.03.2021 17:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan piyasaların bir süredir beklediği ekonomik reform paketini açıkladı. Pakette esnafa vergi muafiyeti, 18 yaş altına BES imkanı, kamuda israfa son çıktı. Peki dolar ve borsa nasıl tepki gösterdi?

Ekonomik reform paketi sonrasında piyasaların tepkisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan piyasaların bir süredir beklediği ekonomik reform paketini açıkladı. Pakette esnafa vergi muafiyeti, 18 yaş altına bes imkanı, kamuda israfa son çıktı.

Pakette yer alan başlıca maddeler şunlar:

  • Aralarında berber tesisatçı gibi basit usule tabi 850 bin küçük esnafın gelir vergisinden muaf tutulacak ve beyan yükümlülüğü kalkacak

-Bireysel emeklilik sistemini çok daha geniş kesimlere yaygınlaştırıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 25'ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz.

-Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz.

-Reel sektör şirketlerimizin tahvil ihraçlarını özendirmek için Tahvil Garanti Fonu kuruyoruz.

-Finansal sektörün sigortacılık ayağını da ihmal etmeyerek, bireysel emeklilik sisteminin derinleşmesine ve gelişmesine katkı sağlıyoruz.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı! (Küçük esnafa vergi muafiyeti müjdesi)Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı! (Küçük esnafa vergi muafiyeti müjdesi)

EKONOMİK REFORM PAKETİ SONRASI PİYASALARIN DURUMU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reform paketini açıkladığı esnada 7.59 seviyesinde olan dolar kuru açıklama esnasında 7.54'e kadar gerilese de yeniden gelen alımlarla 7.55 seviyesine yükseldi.

Euro ise açıklama başladığı esnada 9.06 seviyesinde olan euro kuru 9.01 seviyesinde bulunuyor.

Borsa İstanbul'da ise endeks açıklama esnasında 1.557 seviyesinden 1.550 seviyesine gerilese de yeniden gelen alımlarla 1.560 seviyesine yükseldi.

18 YAŞ ALTINA BES İMKANI SİGORTA HİSSELERİNE YARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, reform paketinde bireysel emeklilik sistemini daha geniş kesimlere yaygınlaştıracaklarını ve 18 yaş altının BES sistemine girebilmesi için engelleri kaldıracaklarını açıkladı. Bu açıklama sigorta hisselerine değer kazandırdı. AvivaSA hisseleri yüzde 5.21 yükselişle en çok değer kazanan sigorta hissesi konumunda, Anadolu Hayat hisseleri yüzde 3,33, Türkiye Sigorta hisseleri ise yüzde 1,50 değer kazandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cesediyle yaşadıAkılalmaz olay! Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cesediyle yaşadı
Küresel piyasalar pozitif seyrediyorKüresel piyasalar pozitif seyrediyor
E-Devlet üzerinden yapılan SGK 4A işlemleri nelerdir? E-Devlet üzerinden yapılan SGK 4A işlemleri nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı
Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar!
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar!
Saat 18:00'de hesaplara yatacak!
Saat 18:00'de hesaplara yatacak!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
İkinci el otomobilde flaş gelişme
İkinci el otomobilde flaş gelişme
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselir mi?
Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselir mi?
İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
2021-2022 dolar tahminini yükseltti!
2021-2022 dolar tahminini yükseltti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zorlu Enerji'den yatırım açıklaması!
Zorlu Enerji'den yatırım açıklaması!
Küresel piyasalar teşvik paketiyle pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Bizim Toptan 2020 yılında 38,2 milyon lira net kar yaptığını açıkladı
Bizim Toptan'dan kar açıklaması
Akkim Kimya, USK Kimya'yı satın aldı
Akkim Kimya, USK Kimya'yı satın aldı
Palmet Enerji, büyümeye yönelik satın alma işlemleri gerçekleştirdi
Palmet Enerji, Engie hisselerini aldı
Qua Granite halka arz başvurusu yaptı! Qua Granite'nin yatırımları neler?
Qua Granite halka arz başvurusu yaptı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.