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Elon Musk'ın 'Baby Shark' paylaşımı Samsung Publishing hisselerini uçurdu

02.06.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasasını paylaşımlarıyla etkileyen Elon Musk, şimdi de Baby Shark şarkısını paylaştı. Şarkının yapımcısının büyük ortaklarından Samsung Publishin'in hisselerindeki yükseliş yüzde 10'u buldu.

Elon Musk'ın 'Baby Shark' paylaşımı Samsung Publishing hisselerini uçurdu

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk yatırımcıların en dikkatle takip ettiği isimlerden birisi olmaya devam ediyor. Musk son olarak, viral bir YouTube şarkısı olan Baby Shark’ı paylaşmasıyla Koreli şirketin hisselerinin yükselmesine yol açtı.

HİSSELERİ RALLİ YAPTI

Musk'ın paylaşımının ardından Samsung Publishing’in hisseleri ralli yaptı.

Şarkının yapımcısı SmatStudy’deki en büyük ikinci pay sahibi olan Samsung Publishing, yüzde 10 yükselerek 7 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

South Park, Twitter üzerinden internet ünlülerinin kavga ettiği bir bölüm paylaştı. Musk ise Asya piyasalarının işlem yaptığı saatte bu paylaşıma, “Baby Shark herkesi darmadağan etti! İnsanlardan daha fazla görüntülenme aldı” yazılı video kliple cevap verdi. Paylaşımın ardından Samsung’un hisselerinde yükselişe neden oldu.

ÇOCUKLUĞUM DİYEREK DOGECOIN SEMBOLÜNÜ PAYLAŞTI

Elon Musk daha önce Dogecoin ve Bitcoin'le ilgili paylaşımlar yapmış ve piyasaların etkilenmesine neden olmuştu.

Musk, Bitcoin ile ilgili çevre ve enerji kullanımı endişelerini dile getirmeye başladıktan sonra kripto para piyasaları sert bir düşüş trendine girmişti.

Paylaşımlarıyla piyasaları etkileyen Musk son olarak, "Çocukluk fotoğrafımı buldum" diyerek şu paylaşımı yaptı;

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Anahtar Kelimeler:
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