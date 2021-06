Elon Musk'ın 'Baby Shark' paylaşımı Samsung Publishing hisselerini uçurdu

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk yatırımcıların en dikkatle takip ettiği isimlerden birisi olmaya devam ediyor. Musk son olarak, viral bir YouTube şarkısı olan Baby Shark’ı paylaşmasıyla Koreli şirketin hisselerinin yükselmesine yol açtı.

Musk'ın paylaşımının ardından Samsung Publishing’in hisseleri ralli yaptı.

Şarkının yapımcısı SmatStudy’deki en büyük ikinci pay sahibi olan Samsung Publishing, yüzde 10 yükselerek 7 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

South Park, Twitter üzerinden internet ünlülerinin kavga ettiği bir bölüm paylaştı. Musk ise Asya piyasalarının işlem yaptığı saatte bu paylaşıma, “Baby Shark herkesi darmadağan etti! İnsanlardan daha fazla görüntülenme aldı” yazılı video kliple cevap verdi. Paylaşımın ardından Samsung’un hisselerinde yükselişe neden oldu.

Baby Shark crushes all! More views than humans. https://t.co/48Ol3ZzhjP

Elon Musk daha önce Dogecoin ve Bitcoin'le ilgili paylaşımlar yapmış ve piyasaların etkilenmesine neden olmuştu.

Musk, Bitcoin ile ilgili çevre ve enerji kullanımı endişelerini dile getirmeye başladıktan sonra kripto para piyasaları sert bir düşüş trendine girmişti.

Paylaşımlarıyla piyasaları etkileyen Musk son olarak, "Çocukluk fotoğrafımı buldum" diyerek şu paylaşımı yaptı;

Found this pic of me as a child pic.twitter.com/hUEKluRAdP