EMLAK KONUT GMYO (EKGYO) 22 Nisan Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

EMLAK KONUT GMYO (EKGYO) hissesi 21 Nisan Salı 2026 tarihinde güne 21,94 TL’den başladı. Seans içinde 22,02 TL seviyesine yükseldi, en düşük 21,26 TL görüldü ve günü 21,32 TL’den kapattı.

EMLAK KONUT GMYO (EKGYO) hissesi için 21 Nisan Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,29 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,81 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 83,37 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 21,32 TL, 21,82 TL, 22,34 TL, 20,96 TL, 21,20 TL oldu. Bu dönemde fiyat 20,96 TL – 22,34 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

EMLAK KONUT GMYO (EKGYO) hissesinin 21 Nisan Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 20,42 TL, 52 günlük ortalama 21,83 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 20,00 TL ve 19,00 TL destek, 22,00 TL ve 23,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.