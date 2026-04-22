Akaryakıta bu gece indirim geliyor! Tabela yine değişecek

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorine indirim geliyor. Ancak indirimin yüzde 75'i eşel mobil sistem gereği ÖTV'ye kesilecek. İndirimin yüzde 75'i pompa fiyatlarına yansıyacak. İşte detaylar...

Akaryakıta bu gece indirim geliyor! Tabela yine değişecek
Cansu Çamcı

Brent petrolün varil fiyatındaki değişim akaryakıta bir zam bir indirim olarak yansıyor. Bu gece yarısı itibarıyla motorin grubunda gerçekleşmesi öngörülen indirimle birlikte, pompa fiyatlarında aşağı yönlü güncelleme yapılacak.

MOTORİNE İNDİRİM

Bu gece yarısından itibaren akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorine indirim geliyor.

İNDİRİMİN YÜZDE 75'İ ÖTV'YE KESİLECEK

Motorinin litresine 2 lira 33 kuruş indirim gelecek. Ancak eşel mobil sistem gereği indirimin yüzde 75'i ÖTV'ye kesilecek. Yüzde 25'e denk gelen 58 kuruş ise pompa fiyatlarına yansıyacak.

22 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Benzin 62.70 --- Motorin--- 75.59 Otogaz---34.99
İstanbul Anadolu Benzin 62.56 --- Motorin--- 75.45 Otogaz-----34.39
Ankara Benzin 63.67--- Motorin--- 76.71 Otogaz----34.87
İzmir Benzin 63.94----Motorin----72.99 Otogaz-----34.79

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çeyrek altın ne kadar? Gramda yükselişÇeyrek altın ne kadar? Gramda yükseliş
Harekete geçildi: VPN kullananlar dikkat!Harekete geçildi: VPN kullananlar dikkat!

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
71.59
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.71
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
38.76
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
53.27
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
41.2
Gazyağı
78.8
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "Ateşkesi uzattım"

ABD Başkanı Trump: "Ateşkesi uzattım"

MSB: "Bir helikopter kaza kırıma uğradı, personelde olumsuz bir durum yok"

MSB: "Bir helikopter kaza kırıma uğradı, personelde olumsuz bir durum yok"

ÖZET | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe Maç Özeti

ÖZET | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe Maç Özeti

Elif Karaarslan’ın test sonucu belli oldu

Elif Karaarslan’ın test sonucu belli oldu

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

BİM'e Stanley termos geliyor! 24 Nisan 2026 BİM kataloğu

BİM'e Stanley termos geliyor! 24 Nisan 2026 BİM kataloğu

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

