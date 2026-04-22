Akaryakıta bu gece indirim geliyor! Tabela yine değişecek

Brent petrolün varil fiyatındaki değişim akaryakıta bir zam bir indirim olarak yansıyor. Bu gece yarısı itibarıyla motorin grubunda gerçekleşmesi öngörülen indirimle birlikte, pompa fiyatlarında aşağı yönlü güncelleme yapılacak.

MOTORİNE İNDİRİM

Bu gece yarısından itibaren akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorine indirim geliyor.

İNDİRİMİN YÜZDE 75'İ ÖTV'YE KESİLECEK

Motorinin litresine 2 lira 33 kuruş indirim gelecek. Ancak eşel mobil sistem gereği indirimin yüzde 75'i ÖTV'ye kesilecek. Yüzde 25'e denk gelen 58 kuruş ise pompa fiyatlarına yansıyacak.

22 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Benzin 62.70 --- Motorin--- 75.59 Otogaz---34.99

İstanbul Anadolu Benzin 62.56 --- Motorin--- 75.45 Otogaz-----34.39

Ankara Benzin 63.67--- Motorin--- 76.71 Otogaz----34.87

İzmir Benzin 63.94----Motorin----72.99 Otogaz-----34.79

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.