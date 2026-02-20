Empa Elektronik (EMPAE) halka arzında talep toplama sona eriyor

Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzında talep toplama süreci 19-20 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Şirket payları yatırımcılara 22,00 TL sabit fiyatla sunulurken, talep toplama işlemleri bugün itibarıyla sona eriyor.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 836 MİLYON TL

Halka arz kapsamında toplam 38 milyon adet pay satışa çıkarıldı. Bu doğrultuda halka arzın büyüklüğü 836 milyon TL olarak hesaplandı.

Dağıtımda eşit dağıtım yöntemi uygulanırken, payların katılım endeksine uygun olduğu açıklandı. Halka arzın tamamlanmasının ardından şirket, Borsa İstanbul'da "EMPAE" koduyla işlem görmeye başlayacak.

1981'DEN BU YANA TEKNOLOJİ TEDARİKİ

1981 yılında kurulan Empa Elektronik, elektronik bileşen alanında pazarlama, satış, lojistik ve finansal çözümleri kapsayan kapsamlı bir teknoloji tedarik hizmeti sunuyor.

Türkiye'nin ilk TSE standartlı yerli bilgisayarını üreten şirketlerden biri olan Empa Elektronik; uzay ve havacılık, savunma sanayi, e-mobilite, endüstriyel elektronik, BEYAZ eşya, küçük ev aletleri, akıllı enerji ve LED aydınlatma gibi birçok sektörde faaliyet gösteriyor.