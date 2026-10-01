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ENKA INSAAT (ENKAI) 02 Ekim Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

ENKA INSAAT (ENKAI), 02 Ekim Cuma 2026 için hazırlanan analizde, 01 Ekim Perşembe 2026 kapanış verilerine göre 82,65 TL kapanış, %0,24 değişim ve 1,10 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

ENKA INSAAT (ENKAI) 02 Ekim Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 0,82%
AKSEN -0,75%
ALARK 3,29%
AEFES 0,74%
ASELS 9,96%
ASTOR 9,97%
BTCIM 3,23%
BIMAS -2,51%
BRSAN 7,28%
CANTE 7,84%
CIMSA -1,06%
CCOLA 0,52%
CVKMD 4,54%
CWENE 7,99%
DOAS 0,69%
ECILC 2,77%
EKGYO 3,20%
ENERY 2,34%
ENKAI 0,24%
EREGL 1,89%
FROTO 2,58%
GARAN 2,69%
GUBRF 0,85%
GLRMK 7,58%
HEKTS 6,86%
ISCTR 2,54%
KRDMD -2,23%
KCHOL 0,72%
MAVI 1,52%
MGROS -0,89%
OYAKC 2,57%
PGSUS 3,23%
PETKM 1,80%
SAHOL 1,53%
SASA 6,67%
SISE 1,74%
HALKB 2,13%
TSKB 1,87%
TAVHL 0,29%
TOASO 1,24%
TRMET -5,21%
TUPRS 2,86%
TRALT -2,86%
THYAO 1,15%
TTKOM 1,75%
TCELL 1,66%
TURSG 0,00%
ULKER 2,76%
VAKBN 5,15%
YKBNK 2,29%
Hande Dağ

ENKA INSAAT (ENKAI) hissesi 01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde güne 83,50 TL’den başladı. Seans içinde 84,60 TL seviyesine yükseldi, en düşük 81,85 TL görüldü ve günü 82,65 TL’den kapattı.
ENKA INSAAT (ENKAI) hissesi için 01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,24 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,10 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 13,24 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 82,65 TL, 82,45 TL, 84,75 TL, 85,40 TL, 86,45 TL oldu. Bu dönemde fiyat 82,45 TL – 86,45 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ENKA INSAAT (ENKAI) hissesinin 01 Ekim Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 86,75 TL, 52 günlük ortalama 86,35 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 80,67 TL ve 79,33 TL destek, 84,67 TL ve 87,33 TL direnç noktalarıdır.

ENKA INSAAT (ENKAI) 02 Ekim Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 1

ENKA INSAAT (ENKAI) 02 Ekim Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
209.6
32.329.186.852,30
% 9.97
18:10
ASELS
370
26.070.898.458,00
% 9.96
18:10
AKBNK
67.55
17.835.942.178,25
% 0.82
18:10
THYAO
286.5
9.606.660.339,25
% 1.15
18:10
TUPRS
387
8.656.939.426,75
% 2.86
18:10
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