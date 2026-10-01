Merkez Bankası açıkladı! KOBİ kredileri için yeni karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarın güçlendirilmesi ve bankaların likidite yönetiminin desteklenmesi amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında yeni düzenlemelere gitti. Değişiklik kapsamında KOBİ kredilerine yönelik büyüme sınırı artırılırken, Türk lirası zorunlu karşılıklardaki bloke tesis oranları aşağı çekildi.
TCMB'nin makro ihtiyati çerçeveye yönelik düzenlemeleri içeren basın duyurusu bankanın internet sitesinde yayımlandı.
Yeni düzenlemeye göre KOBİ kredilerinde yüzde 4,5 olarak uygulanan büyüme sınırı yüzde 5'e çıkarıldı.
Merkez Bankası ayrıca Türk lirası zorunlu karşılıklarda uygulanan bloke tesis oranlarını düşürdü.
TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında gerçekleştirilen söz konusu değişikliklerin makrofinansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla hayata geçirildiğini bildirdi.
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