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Merkez Bankası açıkladı! KOBİ kredileri için yeni karar

Merkez Bankası, KOBİ kredileri ile Türk lirası zorunlu karşılıkları kapsayan yeni bir adım attı. Düzenlemeyle KOBİ kredilerinde büyüme sınırı yüzde 4,5'ten yüzde 5'e yükseltilirken, TL zorunlu karşılıklardaki bloke tesis oranlarında indirime gidildi. Değişiklikle bankaların likidite yönetiminin desteklenmesi hedefleniyor.

Merkez Bankası açıkladı! KOBİ kredileri için yeni karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarın güçlendirilmesi ve bankaların likidite yönetiminin desteklenmesi amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında yeni düzenlemelere gitti. Değişiklik kapsamında KOBİ kredilerine yönelik büyüme sınırı artırılırken, Türk lirası zorunlu karşılıklardaki bloke tesis oranları aşağı çekildi.

Merkez Bankası açıkladı! KOBİ kredileri için yeni karar 1

KOBİ KREDİLERİNDE SINIR YÜKSELTİLDİ

TCMB'nin makro ihtiyati çerçeveye yönelik düzenlemeleri içeren basın duyurusu bankanın internet sitesinde yayımlandı.

Yeni düzenlemeye göre KOBİ kredilerinde yüzde 4,5 olarak uygulanan büyüme sınırı yüzde 5'e çıkarıldı.

Merkez Bankası açıkladı! KOBİ kredileri için yeni karar 2

TL ZORUNLU KARŞILIKLARDA YENİ ADIM

Merkez Bankası ayrıca Türk lirası zorunlu karşılıklarda uygulanan bloke tesis oranlarını düşürdü.

TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında gerçekleştirilen söz konusu değişikliklerin makrofinansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla hayata geçirildiğini bildirdi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TCMB kredi kobi
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