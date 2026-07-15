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ENKA INSAAT (ENKAI) 16 Temmuz Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

ENKA INSAAT (ENKAI), 16 Temmuz Perşembe 2026 için hazırlanan analizde, 15 Temmuz Çarşamba 2026 kapanış verilerine göre 89,70 TL kapanış, %-0,11 değişim ve 0,88 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

ENKA INSAAT (ENKAI) 16 Temmuz Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 2,14%
AKSEN 3,80%
ALARK 0,76%
AEFES -0,30%
ASELS -1,13%
ASTOR 2,20%
BTCIM 0,36%
BIMAS 2,74%
BRSAN 3,87%
CANTE 1,57%
CIMSA -1,46%
CCOLA 2,00%
DSTKF -9,98%
ECILC 0,48%
EFOR 6,50%
EKGYO 0,86%
ENKAI -0,11%
EREGL 2,50%
FROTO -0,61%
GARAN 1,74%
GUBRF 0,43%
GLRMK -0,19%
HEKTS -0,65%
ISCTR 1,39%
KRDMD 6,80%
KTLEV 0,05%
KCHOL -0,21%
KUYAS 1,27%
MIATK 1,80%
MGROS -2,88%
OYAKC -0,35%
PASEU -3,58%
PGSUS 0,36%
PETKM -1,01%
SAHOL 0,28%
SASA -1,18%
SISE 1,07%
HALKB 0,00%
TAVHL -0,48%
TOASO -2,16%
TRMET -0,75%
TUPRS 0,93%
TRALT -1,84%
THYAO -2,25%
TTKOM -0,43%
TCELL 1,10%
TURSG 4,72%
ULKER 0,16%
VAKBN 1,61%
YKBNK -0,41%
Cansu Çamcı

ENKA INSAAT (ENKAI) hissesi 15 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde güne 89,90 TL’den başladı. Seans içinde 90,35 TL seviyesine yükseldi, en düşük 88,45 TL görüldü ve günü 89,70 TL’den kapattı.
ENKA INSAAT (ENKAI) hissesi için 15 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,11 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,88 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 9,80 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 89,70 TL, 89,80 TL, 90,30 TL, 88,50 TL, 89,60 TL oldu. Bu dönemde fiyat 88,50 TL – 90,30 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ENKA INSAAT (ENKAI) hissesinin 15 Temmuz Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 91,26 TL, 52 günlük ortalama 96,49 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 88,00 TL ve 87,00 TL destek, 90,00 TL ve 91,00 TL direnç noktalarıdır.

ENKA INSAAT (ENKAI) 16 Temmuz Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 1

ENKA INSAAT (ENKAI) 16 Temmuz Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 2

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
326
19.436.897.357,25
% -2.25
18:10
ASELS
348.5
13.341.274.538,25
% -1.13
18:10
ASTOR
325
12.934.865.828,00
% 2.2
18:10
YKBNK
33.96
11.477.677.974,54
% -0.41
18:10
AKBNK
69.1
7.857.736.707,45
% 2.14
18:10
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