ENKA INSAAT (ENKAI) 31 Aralık Çarşamba 2025 Günlük Teknik Analiz

ENKA INSAAT (ENKAI) hissesi 30 Aralık Salı 2025 tarihinde güne 78,10 TL’den başladı. Seans içinde 79,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 77,35 TL görüldü ve günü 78,50 TL’den kapattı.

ENKA INSAAT (ENKAI) hissesi için 30 Aralık Salı 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,51 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,53 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 6,74 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 78,50 TL, 78,10 TL, 79,45 TL, 78,35 TL, 78,05 TL oldu. Bu dönemde fiyat 78,05 TL – 79,45 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ENKA INSAAT (ENKAI) hissesinin 30 Aralık Salı 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 79,59 TL, 52 günlük ortalama 77,52 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 77,67 TL ve 77,33 TL destek, 78,67 TL ve 79,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.