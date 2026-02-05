FİNANS

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) 06 Şubat Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL), 06 Şubat Cuma 2026 için hazırlanan analizde, 05 Şubat Perşembe 2026 kapanış verilerine göre 28,70 TL kapanış, %-0,42 değişim ve 4,49 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

Recep Demircan

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) hissesi 05 Şubat Perşembe 2026 tarihinde güne 28,76 TL’den başladı. Seans içinde 29,22 TL seviyesine yükseldi, en düşük 28,40 TL görüldü ve günü 28,70 TL’den kapattı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) hissesi için 05 Şubat Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,42 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 4,49 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 155,64 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 28,70 TL, 28,82 TL, 28,76 TL, 27,54 TL, 28,18 TL oldu. Bu dönemde fiyat 27,54 TL – 28,82 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) hissesinin 05 Şubat Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 26,86 TL, 52 günlük ortalama 25,28 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 27,33 TL ve 26,67 TL destek, 28,33 TL ve 28,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

