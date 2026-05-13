EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) 14 Mayıs Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) hissesi 13 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde güne 40,50 TL’den başladı. Seans içinde 40,90 TL seviyesine yükseldi, en düşük 39,44 TL görüldü ve günü 40,50 TL’den kapattı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) hissesi için 13 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,05 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 7,40 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 183,86 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 40,50 TL, 40,08 TL, 40,86 TL, 41,26 TL, 38,48 TL oldu. Bu dönemde fiyat 38,48 TL – 41,26 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) hissesinin 13 Mayıs Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 35,30 TL, 52 günlük ortalama 31,45 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 38,33 TL ve 36,67 TL destek, 41,33 TL ve 42,67 TL direnç noktalarıdır.

