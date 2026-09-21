EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) 22 Eylül Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) hissesi 21 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde güne 36,38 TL’den başladı. Seans içinde 37,38 TL seviyesine yükseldi, en düşük 35,46 TL görüldü ve günü 37,38 TL’den kapattı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) hissesi için 21 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,64 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 5,94 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 162,93 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 37,38 TL, 36,42 TL, 36,14 TL, 34,78 TL, 38,26 TL oldu. Bu dönemde fiyat 34,78 TL – 38,26 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) hissesinin 21 Eylül Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 38,01 TL, 52 günlük ortalama 39,58 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 34,67 TL ve 32,33 TL destek, 38,67 TL ve 40,33 TL direnç noktalarıdır.

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