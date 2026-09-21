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BİM'e waffle makinesi geliyor! 29-30 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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BİM'e waffle makinesi geliyor! 29-30 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Bu hafta mutfak gereçlerinden kişisel bakıma, gıda ürünlerinden ev tekstiline kadar onlarca fırsat BİM market raflarında yerini alıyor! Peki, BİM’de bu hafta hangi sürpriz indirimler var? 29 ve 30 Eylül 2026 tarihlerinden itibaren geçerli olan güncel BİM aktüel kataloğu ile en popüler markaların cazip fiyatlarını keşfedebilirsiniz. BİM aktüel ürünler listesini inceleyerek haftalık fırsatları kaçırmayın! En yeni BİM katalog detayları ve aktüel haftanın önerileri için hadi, içeriğe geçelim!

Bu hafta BİM’e evcil hayvan arabasından Kenwood mutfak şefine, Puffy yatak çeşitlerinden tost makinelerine kadar birçok ev eşyası geliyor. Mutfakta pastacılık malzemeleri, çekirdek ve hazır kahve çeşitleri, süt ve peynir ürünleri avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca kedi maması, kedi kumu gibi evcil hayvan malzemeleri ile deterjan, kişisel bakım ve makyaj ürünleri raflardaki yerini alıyor. İşte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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29 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Dost pastörize mocha 1 l 79 TL

BİM e waffle makinesi geliyor! 29-30 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu 1

  • Pınar tam yağlı taze kaşar peyniri 700 g 299 TL
  • Aknaz peynir çeşitleri 200 g 99 TL
  • Onur yarım yağlı tost peyniri 1500 g 399 TL
  • İçim yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 g 369 TL
  • Karper yarım yağlı üçgen peynir 16x12,5 g 79 TL
  • İçim labne 3x180 g 179 TL

Süsse kakaolu pötibör bisküvi 525 g 49 TL

BİM e waffle makinesi geliyor! 29-30 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu 2

  • Daphne beyaz pul çikolata 200 g 99 TL
  • Dr. Oetker pasta kreması 129 g 59 TL
  • Dr. Oetker pişirmeli pastacı kreması çeşitleri 29,50 TL
  • Dr. Oetker meyveli sos 77 g 27,50 TL
  • Krem şanti 216 g & pudra şekeri 150 g 109 TL

Moliendo çekirdek kahve 250 g 295 TL

BİM e waffle makinesi geliyor! 29-30 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu 3

  • Nescafe hazır kahve çeşitleri 25'li 189 TL
  • Abdullah Efendi aromalı türk kahvesi çeşitleri 100 g 49,50 TL
  • Cafe Crown karışım kahve çeşitleri 6x21,5 g 69,50 TL
  • Nescafe çözünebilir kahve 200 g 279 TL
  • Moliendo çözünebilir hindiba kahvesi 150 g 185 TL

Desto sıvı bulaşık deterjanı 750 ml 52,50 TL

BİM e waffle makinesi geliyor! 29-30 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu 4

  • Miss süper ikili soda 500 g + arap sabunu 1 l 129 TL
  • Sleepy Petcare evcil hayvan temizleme havlusu 60'lı 39 TL
  • Nicky kedi kumu 10 l 179 TL
  • Bestpet yaş kedi maması konserve 85 g 25 TL
  • Whiskas kuru kedi maması 1,4 kg 275 TL

30 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Parthenon evcil hayvan arabası 3,500 TL

BİM e waffle makinesi geliyor! 29-30 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu 5

  • Petronas evcil hayvan taşıma arabası 3,500 TL
  • Sydney evcil hayvan taşıma arabası 3,500 TL
  • Paslanmaz çelik otomatik su pınarı 1,750 TL
  • Kenwood chef xl mutfak şefi kvl4100w 29,900 TL
  • Kenwood ızgara ve tost makinesi hgm30 5,900 TL

Bu içerik 21 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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