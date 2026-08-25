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EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) 26 Ağustos Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL), 26 Ağustos Çarşamba 2026 için hazırlanan analizde, 25 Ağustos Salı 2026 kapanış verilerine göre 38,24 TL kapanış, %0,16 değişim ve 5,45 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) 26 Ağustos Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -0,14%
AKSEN -0,12%
ALARK 1,83%
AEFES -0,48%
ASELS 1,00%
ASTOR -0,66%
BTCIM -1,49%
BIMAS 1,27%
BRSAN -4,12%
CANTE -1,63%
CIMSA -0,22%
CCOLA -3,32%
DSTKF 6,82%
ECILC -0,57%
EFOR -2,78%
EKGYO -3,28%
ENKAI 1,21%
EREGL 0,16%
FROTO -1,87%
GARAN 0,76%
GUBRF -2,39%
GLRMK 0,00%
HEKTS -1,72%
ISCTR -0,87%
KRDMD -0,66%
KTLEV 5,80%
KCHOL -0,59%
KUYAS -3,54%
MIATK 0,40%
MGROS -1,68%
OYAKC 2,51%
PASEU 5,45%
PGSUS 0,33%
PETKM -5,14%
SAHOL -0,80%
SASA -0,86%
SISE -0,10%
HALKB 0,35%
TAVHL 3,35%
TOASO -0,81%
TRMET -5,51%
TUPRS -6,68%
TRALT -5,14%
THYAO 0,67%
TTKOM -0,19%
TCELL -0,39%
TURSG -0,65%
ULKER -1,09%
VAKBN 0,38%
YKBNK 0,38%
Recep Demircan

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) hissesi 25 Ağustos Salı 2026 tarihinde güne 38,24 TL’den başladı. Seans içinde 38,56 TL seviyesine yükseldi, en düşük 37,88 TL görüldü ve günü 38,24 TL’den kapattı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) hissesi için 25 Ağustos Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,16 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 5,45 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 143,06 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 38,24 TL, 38,18 TL, 38,14 TL, 38,10 TL, 37,76 TL oldu. Bu dönemde fiyat 37,76 TL – 38,24 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) hissesinin 25 Ağustos Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 39,27 TL, 52 günlük ortalama 40,51 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 37,33 TL ve 36,67 TL destek, 38,33 TL ve 38,67 TL direnç noktalarıdır.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) 26 Ağustos Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 1

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) 26 Ağustos Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
302.5
19.282.902.225,25
% 0.67
18:10
TUPRS
373.75
17.167.309.149,25
% -6.68
18:10
ASELS
403.75
15.619.141.017,00
% 1
18:10
AKBNK
72
10.637.199.477,40
% -0.14
18:10
ASTOR
339
8.749.965.699,75
% -0.66
18:10
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