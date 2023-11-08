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Ethereum (ETH) nedir? Ethereum ne işe yarar?

23.10.2023 22:44 | Son Güncelleme:
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Teknolojinin her geçen gün daha da gelişmesi ile internet de hayatın her alanında kullanılır hale gelmiştir. Alışverişler, fatura ya da banka ödemeleri, iletişim gibi birçok konuda internet kullanımı tercih edilmektedir. İnternet üzerinden yapılan işlemlerde kullanılmak üzere kripto para adında sanal para birimi oluşturulmuş ve merkezi olmayan dijital para birimi olarak geçerli bir alternatif haline gelmiştir. Kripto paraların da kendi içinde birçok farklı türü ve ismi bulunur.

Ethereum (ETH) nedir? Ethereum ne işe yarar?

Kripto para, genel olarak internet üzerinden yapılan finansal işlemlerde, alışverişlerde ya da ödemelerde kullanılma amacı ile oluşturulmuş olan sanal para birimidir. Bu para birimleri takas işlemlerinde de kullanılabilir. Şifrelenmiş, tamamen sanal ortamlar için oluşturulmuş ve bazı kişiler için gelecekte kullanılacak olan tek para birimi olarak kabul edilmiştir. Bir şifreleme bilimi olan kriptoloji ile şifrelenmiştir. Doksanlı yıllardan itibaren üzerinde çalışılan bir sistem olan sanal paralar yıllar içinde geliştirilmiş ve bugünkü son halini almıştır. Birden fazla çeşidi ve kullanım alanı vardır.

Ethereum nedir?

Bir sanal para türü olan Ethereum, ERC-20 kod sistemi ile birçok kripto para birimine alt yapı sağlayan, merkeziyeti bulunmayan, açık kaynak kodlu bir blok zinciri olarak tanımlanır. 2013 yılından itibaren adı anılmaya başlanmış bir blok zinciri olmak üzere önerilmiştir. Öneren kişi girişimci, kripto para programlayıcısı ve araştırmacısı Vitalik Buterin’dir.

Rus asıllı bir Kanadalı olan Buterin tarafından ortaya atılması nedeniyle Ethereum hangi ülkeye ait sorusunun yanıtı da genel olarak Rusya kabul edilmiştir. Etherrum’un oluşturulma sürecinde ayrıca Mihail Alisie, Charles Haskinson ve Anthony Dilorio da bulunmuştur.

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ETH nedir?

ETH, Ethereum’un kısaltılmış halidir. Ethereum platformunun oluşturduğu bir tür sanal paradır. Kripto cüzdanlar arası takas işlemi yapılabilir. Ayrıca madencilik hesaplamalarında da kullanılabilirdir. Resmi olarak 2014 yılından itibaren kullanılmaya başlandığı bilinen Ethereum ya da diğer adı ile ETH, yıllar içinde geliştirilmiştir.
2016 yılında, DAO projesi (Merkeziyetsiz Otonom Kuruluşlar) çökünce Ethereum iki farklı blok zincire ayrılmıştır. Bu yeni oluşturulan biçim ETH olarak bilinir. Platformdaki özgün sürüm ise Ethereum Classic ismi ve ETC kısaltması ile devam etmiştir. Bir yıl sonra Ethereum piyasa değeri % 13.000 kadar büyümüştür.

Ethereum nasıl bir coin türüdür?

Piyasalardaki en büyük ikinci sanal para birimi olarak kabul edilen Ethereum, piyasa değeri açısından Bitcoin’den sonra en sık tercih edilen sanal para türüdür. Birçok uygulamayı çalıştırabilir ve merkezi olmayan bir hesaplama platformu olmuştur. Bazı kaynaklara göre piyasaya 2015 yılında sürülmüştür ve Bitcoin’den farklı olarak sanal para olarak oluşturulmamıştır.

Ethereum’u kuran ekip blok zincirlerinin açıklık ve güvenlik özelliklerini alarak bu özelliklerin tümünü geniş çaplı uygulamalarda kullanılan yeni bir küresel hesaplama platformu olması amacı ile geliştirmek için yola çıkmıştır. Zaman içinde en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri ve varlık deposu haline gelmiştir.

Ethereum ne işe yarar?

Diğer kripto para türlerinden farklı olarak Ethereum birçok alanda kullanılmaktadır ve son derece işlevseldir. Blok zinciri olan Ethereum, geliştiricilerin de çeşitli uygulamalar geliştirmesine ya da çalıştırmasına da olanak sağlar. Akıllı sözleşmeler aracılığı ile geliştirilebilen Ethereum tabanlı uygulamalar vardır. Ethereum, tek bir kişiye ait olmadığı gibi tek bir kişi tarafından işletilemeyen açık kaynaklı olan bir projedir.

İnterneti olan herkes bir Ethereum düğümünü çalıştırabildiği gibi ağ ile etkileşim haline de girebilir. Merkezsiz bir blok zinciri üzerinde işleyen tüm akıllı sözleşmeler de geliştiricilerin sansür, kesinti, dolandırıcılık ya da üçüncü tarafların herhangi bir müdahalesi olmadan tam olarak programlandığı şekilde çalışacak olan karışık uygulamalar geliştirmesine de imkan sağlar.

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